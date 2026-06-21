Un usuario de coche eléctrico se puede ahorrar 360 euros al año, según el contrato de luz elegido

Archivo - Un coche eléctrico cargándose. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un usuario de un coche eléctrico que recorra unos 25.000 kilómetros al año puede ahorrarse 360 euros en función del contrato de luz que tenga para cargar el coche eléctrico en casa, según un estudio de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Según explica en una nota de prensa, "la variedad de ofertas es amplia y el consumidor tiene que elegir la más adecuada en función del vehículo, del uso que se le dé, de cuándo puede recargar o del consumo eléctrico del hogar, entre otras circunstancias".

Entre el coste por kilovatio/hora más barato y el más caro en tarifas domésticas hay diferencias "de más de treinta céntimos, que pueden suponer una diferencia de más de doce euros al cargar una batería de 50 kW/h". Si comparamos con las tarifas de recarga pública más caras, estas diferencias para cargar una batería "pueden superar incluso los treinta euros", destaca la asociación.

Irache explica que, en general, no es necesario "aumentar drásticamente" la potencia contratada del suministro para tener un coche eléctrico. "La mayoría de los cargadores modernos incluyen un sistema de control dinámico de potencia, que mide el consumo de la casa en tiempo real. Si se está usando el horno y la lavadora, el cargador reduce la energía que va al coche para evitar que salten los plomos. Cuando no hay prácticamente encendido (generalmente la noche), el sistema exprime toda la potencia para cargar el coche a máxima velocidad", indica. Además, ha señalado que no conviene pensar en el tamaño total de la batería de tu coche, sino en lo que se gasta al día.

Si el consumidor está pensando en comprar un coche electrificado, pero aún no tiene cargador en casa, conviene saber que el coste el coste de la instalación en una vivienda unifamiliar, a modo orientativo, se pueda situar entre 900 y 2.000 euros, que variará en función de la gama de cargador, de si se trata de una vivienda unifamiliar o de un garaje comunitario o de los metros de cable necesarios para instalarlo.

Existen ayudas públicas para estas instalaciones de hasta el 70% del coste. Además, las compañías también ofrecen descuentos por la instalación de estos puntos de recarga, generalmente incluidos en la contratación del suministro.

Para poner un punto de carga eléctrica en una plaza de un garaje comunitario es necesario comunicarlo a la comunidad de vecinos.