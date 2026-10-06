La UTE de Belate traslada su "no oposición" a resolver el contrato y el Gobierno espera retomar las obras en un año

Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado este martes que, en el proceso de resolución del contrato de la obra de duplicación de la obra del túnel de Belate, ayer lunes recibieron la respuesta de la UTE adjudicataria, formada por Acciona y Osés, "manifestando la no oposición del contratista" a resolverlo, lo que "permite la continuidad de la tramitación de la resolución del contrato". Según Chivite, "en un año, las obras deben estar en marcha".

El consejero de Cohesión Territorial ha comparecido en comisión parlamentaria junto al vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, para informar del estado actual de las obras y ha señalado que "este expediente se enviará a la Intervención General para que sea fiscalizado" y "una vez tenga el visto bueno, la directora general emitirá la resolución final del contrato de ejecución". De manera paralela, ha comentado, "se avanza en las certificaciones pendientes, la retirada de las obras y el protocolo de auscultación y mantenimiento".

Chivite ha señalado que "quedan pendientes de certificar los meses de julio, agosto y septiembre" y que "la dirección de obra está trabajando en la elaboración de una liquidación de obra, en la que se incluyen las mediciones de las unidades realmente ejecutadas exclusivamente a precios de proyecto". "Las medidas necesarias para cerrar el túnel con total garantía, en caso de no tener precio en proyecto original, se abonarán con el 5% reservado a nuevas unidades que contempla el proyecto original", ha expuesto.

En esta fase, según el consejero, "la UTE deberá proporcionar todos los documentos finales de obra y la dirección de obra deberá entregar a Obras Públicas los planos 'as built', es decir, los documentos técnicos que muestran el estado real y actual de la obra".

Óscar Chivite ha comentado que en la actualidad, según la dirección de obra, "el túnel se encuentra estable y las deformaciones registradas anteriormente en las mediciones de las convergencias se han estabilizado". "La Sección de Minas deberá revisar y aprobar este protocolo de auscultación y mantenimiento", ha dicho.

Ha continuado el consejero que la sección de proyectos y obras avanza en la elaboración del pliego y los informes correspondientes para una nueva licitación del contrato en el que se incluya no solo el proyecto, sino el conjunto de proyecto y dirección de obra del "proyecto de finalización de la duplicación del túnel de Belate". Todo ello, de cara a simplificar trámites, reducir plazos y evitar problemas posteriores durante el desarrollo de las obras.

Chivite ha manifestado que los plazos de licitación y aprobación del nuevo proyecto "estarán condicionados, de nuevo, a la obtención de las preceptivas autorizaciones y permisos de la autoridad minera, medioambientales, confederaciones hidrográficas y todas las necesarias". "Este Gobierno aspira a que, en un año, las obras en el túnel de Belate sigan cumpliendo con el desarrollo de esta infraestructura", ha señalado.

Por su parte, Javier Remirez ha indicado que "las dificultades que estamos abordando afectan a una parte concreta del proyecto (Belate), pero no suponen la paralización del resto de actuaciones". "Por ello, Gobierno de Navarra continúa trabajando en las actuaciones que pueden avanzar con normalidad", ha dicho.

Ha explicado que, después de que el pasado 17 de septiembre la directora general de Obras Públicas firmara la resolución por la que se deja sin efecto la aprobación técnica del modificado 1 de la obra del túnel, se realizó la comunicación formal a la UTE para que pudiera presentar las alegaciones o la respuesta que considere oportunas. "Esta respuesta de hecho ya la hemos tenido con fecha de ayer, 5 de octubre, por parte de la UTE manifestando la no oposición del contratista a la resolución del contrato", ha precisado, para comentar que la respuesta será ahora "analizada y valorada".

Remírez ha indicado que "la tramitación del cierre del contrato actual no impide que avancemos, en paralelo, en la preparación de la siguiente fase de las obras". "El departamento de Cohesión Territorial ya está trabajando en la definición de los trabajos pendientes y en la preparación de la nueva licitación que permita ejecutarlos", ha asegurado, para comentar que "estamos actuando, por tanto, en dos planos simultáneos". "También se está trabajando en la conservación y vigilancia de la infraestructura durante este periodo", ha subrayado.

Remírez ha terminado su intervención para señalar a la ciudadanía navarra y a los vecinos de la zona en especial que "no les vamos a defraudar y les pedimos disculpas por estos retrasos e imprevistos". Ha insistido en que "el compromiso del Gobierno es completar el proyecto de Belate respetando la legalidad, protegiendo los recursos públicos y garantizando que las obras puedan continuar lo antes posible con las debidas garantías".

El parlamentario de UPN Pedro González ha señalado que "estamos seguros de que detrás de este delirante proceso está la sombra de su jefe, el señor Cerdán". "Es el colmo que, después de todo lo que se conoce, no se haya tomado ninguna responsabilidad política", ha comentado, para subrayar que "ha habido actuaciones lamentables, basadas siempre en la mentira, han intentado sacar adelante el pago ilegal y unas obras ilegales a toda costa".

El socialista Javier Lecumberri ha indicado que, "ante una situación problemática como la que tenemos, se están buscando soluciones" por parte del Gobierno. "En una infraestructura tan importante como esta, hay que buscar soluciones lo más rápido posible y realizar una resolución de contrato y, a ser posible, de forma acordada con la UTE, nos parece muy bien", ha dicho.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha comentado que "esta ha sido la obra más transparente, sin ninguna duda" y ha manifestado que "las empresas tienen que asumir el coste tal y como está en estos momentos". Y ha indicado que el plazo de un año es "optimista"; "que podamos o no llegar a ese plazo dependerá de factores que en estos momentos no están al alcance, hay unas elecciones forales de por medio".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que "el Gobierno tiene que trabajar en la búsqueda de la solución ante esta situación en la que estamos, hacerlo de la forma más rápida y bien". "Queda por saber el grueso de las consecuencias, tanto económicas como de plazos", ha expuesto.

Por su parte, Javier García, del PPN, ha señalado que "queremos saber cuánto va a costar al bolsillo de los navarros la pésima gestión de esta obra". "Veremos en qué termina todo esto, cómo se liquida este contrato. Lo que está claro es que es una obra llena de sospechas, un modificado lleno de sospechas", ha apuntado.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que "se podrá hacer una valoración política de lo que ha supuesto esta gestión cuando podamos saber dos cuestiones, el retraso de la obra y si en algún momento hay daño patrimonial, si esto le cuesta algún dinero a la ciudadanía navarra".

Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, ha preguntado "qué cantidades se estima que habrá que pagar por la rescisión del contrato, ¿cuántos nos va a costar esto?", así como por "la nueva fecha de licitación".