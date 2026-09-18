Uxue Barkos, candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra en las elecciones forales de 2027

Archivo - La expresidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha decidido designar a Uxue Barkos como candidata de la coalición a la Presidencia de Navarra en las próximas elecciones forales de 2027. La propuesta ha sido ya ratificada por los diferentes órganos de decisión de las formaciones que integran Geroa Bai (Geroa Socialverdes, EAJ-PNV y Atarrabia Taldea).

Con esta decisión, Geroa Bai afronta el próximo ciclo electoral con "el firme compromiso de seguir ofreciendo a la sociedad navarra un proyecto progresista, plural y comprometido con el futuro de Navarra, desde la defensa de sus instituciones y de su capacidad para decidir sobre sus propias políticas", ha expuesto en un comunicado.

Desde Geroa Bai se ha trasladado el convencimiento de que Uxue Barkos, quien fuera presidenta de Navarra entre 2015 y 2019, es "la mejor persona para liderar Navarra ante los retos y desafíos que la Comunidad foral deberá afrontar en los próximos años, tanto en el ámbito social y económico como en la transformación de los servicios públicos o la transición energética y el desarrollo territorial".

Geroa Bai considera que "este momento exige no dar ni un paso atrás ni permitir retrocesos en los avances que Navarra ha conseguido en los últimos años". "Todo lo construido en materia de derechos, servicios públicos, igualdad, convivencia, desarrollo económico y autogobierno es fruto de mucho esfuerzo y de amplios acuerdos sociales y políticos, y es mucho lo que está en juego", ha indicado.

Así, la coalición entiende que "Navarra necesita el liderazgo de Uxue Barkos no solo para preservar lo que hemos conseguido, sino para dar un nuevo impulso a Navarra y construir sobre lo avanzado una comunidad todavía más justa, próspera, cohesionada y plural".

La designación de Uxue Barkos coincide con el acuerdo alcanzado por Geroa Socialverdes, EAJ-PNV y Atarrabia Taldea para reeditar Geroa Bai de cara a las próximas elecciones forales y municipales. De este modo, las tres formaciones reafirman su "voluntad de continuar trabajando conjuntamente y fortaleciendo la Navarra progresista y plural en las instituciones, dando continuidad a un espacio político que consideran necesario para avanzar en políticas de progreso, convivencia y cohesión social".

Uxue Barkos ofrecerá su primera intervención pública como candidata de Geroa Bai a la Presidencia de Navarra durante el acto de inicio de curso político organizado por la coalición esta tarde en Baluarte.