El Valle del Aragón celebra el 20 de junio en Santacara su primer Orgullo LGTBIQA+

Cartel del Orgullo Fest 2026 en Santacara. - AYUNTAMIENTO DE SANTACARA

PAMPLONA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Valle del Aragón acogerá el próximo 20 de junio en Santacara la primera edición del Orgullo Fest 2026, la primera celebración del Orgullo LGTBIQA+ que se organiza de manera conjunta en el valle. Una jornada festiva y reivindicativa impulsada por los ayuntamientos de Carcastillo, Santacara, Mélida, Murillo el Fruto y Figarol, cofinanciada por el Gobierno de Navarra y por los ayuntamientos del Valle del Aragón, que se enmarca en el programa 'Valle Abierto', una iniciativa destinada a "visibilizar y acompañar las realidades LGTBIQA+ en el medio rural".

En una nota de prensa, el alcalde de Santacara, Miguel Ibiricu, ha destacado "empezamos aquí, pero esto es del valle: el año que viene será otro pueblo el que coja el testigo. Durante años se ha dado por hecho que en los pueblos no había personas LGTBIQA+ o que tenían que marcharse a la ciudad para vivir libremente, y eso no es cierto. Queremos que cualquier vecino o vecina LGTBIQA+ del valle, tenga la edad que tenga, sepa que su pueblo es también su casa. Así ha sido durante años, y queremos que así siga siendo", ha manifestado.

Ibiricu ha subrayado además el "compromiso institucional" compartido por las cinco entidades: "El Orgullo Fest demuestra que los pueblos del Valle del Aragón cuentan con una sola voz cuando se trata de derechos. Las personas LGTBIQA+ del valle van a encontrar en sus ayuntamientos aliados firmes para desarrollar aquí su proyecto de vida, con todas las garantías y con todo el apoyo institucional", ha resaltado.

La jornada combinará reivindicación, cultura, música y fiesta, en colaboración con la asociación cultural Travéstika. Arrancará a las 11.00h con el pregón municipal, seguido de una mesa redonda (12.00h) y una comida popular (14.30h) cuyas inscripciones se anunciarán a través de @orgullo__fest. A las 16.00h actuará la cómica Elsa Ruiz, una de las voces más reconocidas del humor con perspectiva LGTBIQA+ en el panorama estatal.

Le seguirán el concierto de Agua en Marte (17.00 h), una ronda con carroza por los bares (18.00h), la lectura del manifiesto y entrega de premios (20.00 h), el espectáculo drag Travéstika (21.00h) con Le Fanatikk, Anitta Kills, Travis Tea, Xtreya, Gata al Kuadrado, La Tati Kieta, Marcus Massalami, Chile Güero e Ilse Alamierda y la sesión de DJ Sukha (23.00 h). A la 1.00 h, un servicio de autobuses garantizará el regreso de las personas asistentes a los pueblos de origen.

La programación cultural y artística ha sido coordinada por Gata al Kuadrado, responsable de programación de Travéstika: "Llevar el drag, la música y la fiesta a Santacara no es un capricho estético, es una declaración política. El arte drag nace en los márgenes, y reivindicar desde un pueblo del Valle del Aragón es recordar que la disidencia vive, crea y resiste también fuera de las grandes ciudades".

Ha destacado que esa es la razón por la que nació Travéstika: "luchar contra el sexilio, contra esa idea de que las personas LGTBIQA+ tenemos que abandonar nuestros pueblos para poder ser quienes somos. Como drags hemos desarrollado nuestro trabajo artístico principalmente en ciudades, pero nuestro medio natural, para lo que nace Travéstika es para habitar en los pueblos. Para nosotras, el Orgullo Fest es mucho más que una actuación: es volver a casa".

RECONOCIMIENTO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LGTBIQA+

Una de las novedades de esta primera edición será la entrega de premios a instituciones y entidades que han desarrollado una labor relevante en la defensa de los derechos LGTBIQA+. Con este reconocimiento, el Valle del Aragón quiere poner en valor el trabajo colectivo, asociativo e institucional "que durante años ha hecho posible los avances en derechos y visibilidad".

"Si hoy podemos celebrar este Orgullo es gracias a quienes llevan años trabajando por la diversidad en nuestros pueblos, muchas veces desde el voluntariado. Esta jornada es nuestra forma de decir gracias, y la mejor manera de empezar una tradición que queremos que dure muchos años", ha indicado Ibiricu.

"Frente a los discursos de odio y los retrocesos en derechos LGTBIQA+, el Valle del Aragón se posiciona en defensa de la convivencia, la diversidad y los derechos humanos, y demuestra que la igualdad se construye también desde los municipios pequeños", destacan las organizadores del Orgullo LGTBIQA+.