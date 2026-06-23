Varias localidades de Navarra pasan una noche tropical y el aeropuerto registró el lunes una máxima de récord

Archivo - Imagen de un ventilador. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias localidades de Navarra han registrado una noche tropical con temperaturas mínimas que no han bajado de los 20 grados en el segundo día de la ola de calor, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Además, la estación del aeropuerto de Pamplona registró el lunes un récord de temperatura máxima en junio, al haber alcanzado los 41,6 grados a las 18.20 horas. Superó de esta forma al anterior dato de 41,3 de máxima absoluta del 29 de junio de 2019.

Las temperaturas más altas del lunes en Navarra se registraron en Cáseda, con 42,6 grados a las 15.20 horas; en Baztan (Irurita), 42,4 grados a las 16.10 horas; la ya mencionada temperatura de 41,6 en el aeropuerto a las 18.20 horas; en Bardenas Reales, con 41 grados a las 16.50 horas, y en Irurtzun, 41 grados a las 18.40 horas.

La mínima más alta se ha registrado la pasada noche en Areso, con 23,8 grados a las 23 horas. Le siguen Los Arcos, con 22,1 grados a las 4.40 horas; Tudela, con 21,8 grados a las 4.50 horas, y las Bardenas Reales, 20,5 grados a las 5.30 horas.

También han registrado mínimas por encima de los 20 grados en Cáseda (20,4 a las 4.20 horas), Valcarlos (20,2 grados a las 2.30 horas), y Aranguren (20,2 grados a las 5.10 horas).

Por el contrario, la mínima más baja se ha dado en Isaba a las 4.40 horas, con 13,8 grados. En Navascués, a la misma hora, se registraban 14 grados. En Oroz-Beletu se han quedado en 15,3 grados a las 4.50 horas. En Pamplona, se ha registrado la mínima de 19 grados a las 4.40 horas.