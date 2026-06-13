Varios evacuados por un incendio en una vivienda en Castejón

Sala del 112 Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han tenido que ser desalojadas este sábado por la mañana como consecuencia de un incendio en la planta superior de un edificio de tres alturas en Castejón. Una mujer de 28 años ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela por inhalación de humo, con pronóstico reservado.

El aviso del incendio se ha recibido a las 10.29 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tudela y Peralta, una ambulancia de Soporte Vital Básico, Policía Municipal y Policía Foral.

Según explican desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra, el incendio se ha originado, al parecer, por un tema eléctrico. Ha ardido la alfombra de una habitación, quedando el fuego confinado en este espacio.

La policía ha evacuado tanto el edificio afectado como los adyacentes. El dispositivo ha finalizado sus labores de extinción a las 11.24 horas.