Varios partidos afean a Acciona que envíe al Parlamento a un responsable pretendiendo que sea su representante legal

El responsable de la zona norte de Acciona, Eduardo Montes, durante la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 18 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Montes está citado a raíz de la comparecen - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra han afeado este miércoles a Acciona lo que han considerado como una estrategia para tratar de hacer pasar la comparecencia de Eduardo Montes, gerente de departamento de Zona Norte de Acciona Construcción en España, como la del "representante legal" de la empresa, después de que este haya acudido a la comisión de investigación de la Cámara foral sobre adjudicaciones públicas con un poder de representación que ha entregado en el momento en el que se iniciaba su comparecencia.

Eduardo Montes había sido citado a la comisión este miércoles, después de que la representante de Osés Construcciones manifestara en el Parlamento de Navarra que fue él quien le comunicó que la UTE para la construcción de los túneles de Belate contaría con la presencia de Servinabar.

UPN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han considerado que, al acudir Eduardo Montes este miércoles con un poder de representación, la compañía buscaba reforzar su estrategia de que el presidente del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales, no debe comparecer en la comisión -ha sido citado en dos ocasiones y no ha acudido- y que corresponde decidir a la compañía quién le representa.

De hecho, el portavoz de UPN, Javier Esparza, que ha comenzado el turno de interrogatorios, no había tenido ocasión de leer el poder de representación que ha entregado Eduardo Montes y por eso, al final de la comparecencia, la presidenta de la comisión le ha cedido un nuevo turno de palabra para que pudiera hablar sobre ello.

Esparza ha manifestado que, "de haber conocido este documento hubiera hecho las preguntas de otra manera y hubiera tenido otra actitud". "Queríamos que hablara usted, no que hablara Acciona por boca de usted. Tenía un papelón hoy. Pero sí sabía a qué venía, no nos pretenda tomar el pelo porque no se lo cree absolutamente nadie. Su empresa le ha pedido que les defienda y usted lo hace", ha señalado el portavoz de UPN a Montes.

De hecho, el parlamentario regionalista ha indicado que el propio responsable de Acciona ha reconocido en la comisión que no había leído el poder y que "el inicio de su intervención también se lo han escrito la asesoría jurídica" de la empresa. "Es evidente que los servicios jurídicos de Acciona le han ayudado a preparar esta comparecencia y es evidente que le han dicho lo que puede decir y lo que no puede decir, y cómo hay que defender algunas cuestiones que se sabía que iban a salir en una comparecencia como la de hoy. Por tanto, creo que ha perdido la legitimidad en el relato que usted nos ha contado. Ha venido en plan técnico imparcial, pero ha perdido esta condición desde el inicio al presentar esto", ha asegurado.

El portavoz de EH Bildu ha dedicado también parte de su interrogatorio a preguntar sobre ese poder de representación con el que ha acudido Eduardo Montes a la comparecencia y le ha cuestionado quién se lo había dado. Montes ha indicado que se lo han entregado desde el departamento legal de Acciona Construcción, pero no ha aclarado cuál es el motivo por el que se lo han dado.

Al inicio de su comparecencia, Eduardo Montes había querido precisar que su posición en la empresa es la de "gerente del Departamento de Zona Norte de Acciona Construcción, no la de responsable Zona Norte de Acciona, como incorrectamente se indica en la citación recibida para comparecer, y como tal intervengo en este trámite con la autorización y el poder de representación que me ha conferido la empresa, tal y como he acreditado previamente ante la comisión".

Adolfo Araiz ha apuntado que el presidente del Grupo Acciona, José Manuel Entrecanales, ha sido citado en dos ocasiones a la comisión de investigación y no ha comparecido, y "ha tratado de decir que Acciona Construcción era la que tenía que dar cuenta". Así, ha advertido contra la posibilidad de que la comisión aceptara que Eduardo Montes acudía en calidad de representante legal de Acciona Construcción, porque ello podría suponer dar "por bueno" el planteamiento de Entrecanales.

En ese sentido, la final de la comparecencia, Araiz ha solicitado que se devuelva el poder de representación y que "no se tome en consideración a los efectos de su representación legal como Acciona Construcción", algo sobre lo que resolverá la comisión en una reunión interna.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha querido dejar claro que realizaba sus preguntas a Montes en calidad de gerente de la Zona Norte de Acciona Construcción. "Parece que desde la empresa Acciona están derivando todas las posibles responsabilidades en su persona. Para nosotros está aquí porque a las preguntas que se le hicieron a Osés Construcciones se habló con usted para la inclusión de Servinabar en la UTE -de los túneles de Belate", ha señalado.

Por su parte, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha señalado que existe "una discusión jurídica entre el departamento jurídico de Acciona y este propio Parlamento sobre si algunas personas, en concreto el señor Entrecanales, tiene que venir o no a esta comisión". "La empresa dice que ellos deciden quién tiene que venir a esta comisión, que no lo decide el Parlamento de Navarra", ha comentado, para añadir que "es por ello por lo que le hacen este poder particular".

"Por lo tanto, le han utilizado en un poder y en un escrito que le han preparado para la estrategia de Acciona de que el único que dé explicaciones de lo que ha sucedido sea usted", ha expuesto Garrido, quien ha considerado "absolutamente irrelevante" dicho documento.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, sí ha considerado que Acciona Construcción "tiene personalidad jurídica propia y es independiente de la matriz, y es la que debe asumir las posibles responsabilidades que puedan existir".

MORDIDAS, "JAMÁS"

Durante el interrogatorio de Adolfo Araiz, Eduardo Montes ha manifestado que "jamás" ha visto algún tipo de 'mordida' o comisión en las distintas UTE que han conformado Acciona y Servinabar para la ejecución de obra pública. "Jamás, jamás", ha afirmado.

Además, el responsable de Acciona se ha mostrado "seguro" de que José Manuel Entrecanales no tenía contactos con el exministro José Luis Ábalos, con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o con otros representantes políticos al objeto de pactar determinadas licitaciones, como le ha preguntado el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz. "Estoy seguro de que no, estoy seguro de que no", ha repetido.

También le ha preguntado Araiz si sabe si Entrecanales dio algún tipo de instrucciones para contratar a Servinabar en la UTE de los túneles de Belate o en otras UTE que fueron objeto de contratación por parte de la Administración navarra, a lo que Montes ha vuelto a decir que está "seguro de que no". "No creo yo que el señor Entrecanales esté en estas cosas", ha afirmado.

Ha añadido Montes que él nunca tuvo contacto con Cerdán y ha indicado que "creo que personalmente no le he visto nunca". Ha señalado que desconocía que Cerdán pudiera ser socio de Servinabar y ha precisado además que "por curiosidad, una vez que sale todo este lío, comprobamos, yo por lo menos, los datos que tenía Servinabar y a mí me sigue figurando como una sociedad unipersonal de administrador único". "Esos eran los datos que teníamos nosotros. Y luego compruebas el registro y aparece lo mismo", ha dicho, para afirmar que "no teníamos forma de ver que era distinto".

El directivo de Acciona Construcción también ha negado relación o contacto con el exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral Bernardo Ciriza y con el actual consejero Óscar Chivite.