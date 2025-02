El vecindario de Txantrea mantiene su rechazo a la zona de estacionamiento regulado

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La zona de estacionamiento regulado en el barrio de Txantrea centra un estudio realizado por el Ayuntamiento de Pamplona, en el que se recoge tanto la información cuantitativa referida a datos de ocupación como la opinión del vecindario sobre la medida. El informe, que servirá como herramienta para la futura toma de decisiones, se ha presentado en la Comisión de Urbanismo, celebrada este miércoles.

Los datos obtenidos son, tal y como recoge el propio estudio, paradójicos. Por un lado, las cifras obtenidas a través del informe de ocupación de la vía reflejan un aumento de las plazas disponibles para aparcar. Por otro, la encuesta planteada a 590 personas del barrio plasma el descontento del vecindario con el estacionamiento regulado.

La denominada zona azul se implantó en el barrio de Txantrea en 2021, junto con los barrios de San Jorge y Rochapea, para evitar el efecto de frontera. En la actualidad, existen 6.352 plazas de estacionamiento regulado, de las que el 56% son plazas naranjas y el 44% azules.

La medida, ha indicado el Ayuntamiento, pretendía facilitar el aparcamiento principalmente al vecindario, donde existe una gran carencia de garajes particulares. Según los datos obtenidos en su día como paso previo a la implantación de la zona de estacionamiento regulado, existían 3.919 plazas de garajes y residentes, frente a un parque automovilístico de 8.590 coches. Ese déficit de 5.117 plazas se cubría con las plazas habilitadas en la vía pública.

Antes de la creación de la denominada zona azul, el índice de ocupación de esas plazas en superficie era del 84,1%. El grueso (un 52,3%) correspondía a residentes, mientras que el resto se repartía a partes iguales entre estacionamientos de larga estancia (15,2%) y de corta (16,6%).

Por el contrario, en los estudios de campo realizados en 2024, se ha detectado que el índice de ocupación se ha reducido hasta el 64,5%. El porcentaje de plazas ocupadas por residentes se ha mantenido estable (un 53,1%). Sin embargo, se ha recudo notablemente la rotación. La de larga estancia es ahora de apenas un 1% y la de corta estancia es del 5,3%.

Frente a estos datos, los registrados en las zonas no reguladas dentro del barrio (unas 880 plazas), describen un escenario donde predomina la rotación, ya que supera el 72% de la ocupación registrada en la zona de 9 a 16 horas. Así, las plazas libres en estos espacios apenas rondan el 7% en las primeras horas del día y aumenta por la tarde hasta el 24-28%.

DESCONTENTO VECINAL

Ha recordado el Ayuntamiento que la implantación de la zona de estacionamiento regulado en Txantrea fue ampliamente rechazada por el vecindario. Para comprobar la opinión actual, el Consistorio llevó a cabo a finales de 2024 un estudio de opinión, basado en 590 entrevistas personales a vecinos y vecinas mayores de 18 años. Los resultados reflejan que la ciudadanía no se muestra satisfecha con esta zona de estacionamiento regulado. Según los datos, el 74% afirma que la medida no mejora la facilidad para aparcar en el barrio y el 80% considera que la disponibilidad de plazas no ha mejorado o, incluso, ha empeorado.

A día de hoy, en el barrio se han solicitado 6.231 tarjetas de aparcamiento. Es el barrio con mayor demanda, solo por detrás de Mendebaldea. De las personas encuestadas, el 72% afirma usar el vehículo a diario y el 66% no dispone de plaza de garaje. Los que disponen de plaza suele ser una, mientras que la media de vehículos por hogar es de 1,2. En este sentido, el 77% de las personas encuestadas estacionan en la calle. De ellas, el 54% tarda menos de 5 minutos en encontrar aparcamiento cerca de su vivienda, mientras que un 24% tarda entre 5 y 10 minutos y un 22% más de 10 minutos. En cuanto a las dificultades para encontrar aparcamiento, un 32% considera que siempre tiene dificultades. Un 30% las encuentra alguna vez y un 38% raramente o nunca. Las mayores dificultades se dan de noche (68%), seguidas de la tarde (31%) y el mediodía (12%).

Sobre la percepción del tráfico, la encuesta realizada refleja que éste se ha mantenido igual o peor para el 89% de la población. Además, para el 40% de las personas encuestadas la zona de estacionamiento regulado no ha tenido ningún impacto en la movilidad del barrio y para el 45% el impacto ha sido negativo o muy negativo.

UN 74%, EN CONTRA

La oposición a la zona azul, ha indicado el Ayuntamiento, se ha mantenido estable en los cuatro años transcurridos desde el primer estudio, previo a la implantación, y ahora. Si en 2021 el 73% del vecindario era contrario a la medida, ahora el porcentaje es del 74%. Por secciones del barrio, el mayor rechazo se da en la zona norte (Orvina y Ezkaba), con algo más de un 85% de detractores. En la zona sur, el rechazo es del 62%. En este sentido, en esta zona del barrio es donde más se constató la necesidad de la regular el estacionamiento, con un 20% de personas que lo consideraban necesario, frente a un 80% que no lo veía así.

La encuesta también preguntaba sobre las medidas que se deberían tomar a partir de ahora. El 70% de las personas encuestadas quería volver a la situación anterior, si bien en la zona sur ese porcentaje desciende hasta el 50% y en la norte sube al 85%. Un 19% la mantendría con cambios, como la ampliación de plazas reservadas a residentes o la implantación de zonas verde o rojo, y un 11% la mantendría tal cual está. Ante todo ello, el 84% solicita abrir un proceso participativo para revisar la movilidad del barrio.