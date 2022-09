Vecinos de Alsasua piden la salida de la Guardia Civil de Navarra en el 'Ospa Eguna', desarrollado sin incidentes

PAMPLONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Poliziarik ez! Langileon aurkako errepresioa gelditu' ('Policía no! Alto a la represión contra los trabajadores'), vecinos de Alsasua se han manifestado este sábado en el conocido como 'Ospa Eguna' para pedir la salida de la Guardia Civil de Navarra.

En la movilización, desarrollada sin incidentes por las calles de la localidad, se han lanzado consignas como 'Talde represiboak kanpora' ('Los grupos represivos fuera'), 'Alde hemendik, utzi bakean' (Fuera de aquí, dejadnos en paz'), o 'Ez, ez, ez, represioari ez' ('No, no, no, no a la represión').

El evento, que se celebra anualmente, ha sido criticado desde distintos ámbitos que han pedido su prohibición, como la asociación profesional JUCIL, la asociación Vecinos de Paz, o partidos como UPN, Ciudadanos, PPN o el PSN. A este respecto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que para limitar un derecho "hay que tener elementos importantes y determinantes", y que "para eso está el poder judicial".

En esta misma línea, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, mostró su rechazo al evento pero afirmó que, según los informes solicitados tanto a la Abogacía del Estado como a la Guardia Civil, "no se puede prohibir" ya que no existen razones "fundadas" para pensar que se pueda producir una posible alteración del orden público con peligro para personas o bienes.

También el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, mostró el "absoluto rechazo" del Ejecutivo a la celebración, si bien añadió que "vivimos en un Estado de Derecho, en un Estado democrático donde existen una serie de derechos fundamentales, entre los que está el derecho a la manifestación y a la libre expresión, y sobre esta cuestión, que ya ha sido tratada por la Audiencia Nacional en el año 2019, quedó clara la limitación de actuación por parte de las instituciones públicas".

Por otro lado, una representación de Ciudadanos, encabezada por su presidenta, Inés Arrimadas, se concentró este viernes en Alsasua para expresar su apoyo a la Guardia Civil un día antes del Ospa Eguna.

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, pidió en un comunicado "acabar de una vez con la impunidad de quienes promueven y participan en el Ospa Eguna y otros actos similares de odio y vejaciones contra la Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En el mismo sentido se manifestó el PPN, quienes exigieron en nota de prensa la "dignificación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Navarra ante el "ataque" que supone el Ospa Eguna.