Los vecinos de Petilla de Aragón regresan a sus domicilios una vez contenidos los riesgos del incendio en Cinco Villas

Labores de extinción del incendio realizadas en los días anteriores. - Ramón Comet - Europa Press

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad navarra de Petilla de Aragón pueden regresar a sus domicilios desde las 10 horas de este lunes, una vez contenidos los riesgos del incendio en Cinco Villas, que se encuentra estabilizado desde la tarde del domingo y evoluciona de manera favorable, desde han informado desde Sos Navarra.

Los efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra que han trabajado en la zona de Petilla durante la noche han recibido esta mañana el relevo de efectivos de refresco. En estos momentos permanece en el lugar un retén del parque de Peralta. Dada la evolución favorable de la extinción, no está previsto destinar medios aéreos ni maquinaria pesada a la zona este lunes.

Por su parte, Protección Civil ha desescalado la activación del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA), que vuelve a la fase de Pre-emergencia, Situación Operativa 0, una vez estabilizado el perímetro del incendio y dadas las condiciones para el regreso seguro de la población.