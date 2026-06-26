Los vecinos de Usi, Anoz y Navaz han regresado a sus casas, aunque el incendio sigue activo

Varios vecinos observan un fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Usi, Anoz y Navaz, que el jueves por la tarde fueron desalojados tras declararse el incendio de Ezcabarte, ya han podido regresar a sus domicilios, aunque el incendio mantiene focos activos.

El Gobierno de Navarra ha pedido a la población que se mantenga alejada de la zona de trabajo de los medios de extinción, tanto por su propia seguridad como para evitar entorpecer las labores de los efectivos.

El aviso por el fuego se dio el jueves a las 17.42 horas. El incendio se originó en un campo situado en la falda del monte San Cristóbal, cerca del punto kilométrico 2,4 de la carretera NA-4210.

Desde entonces, efectivos de Bomberos, medios áereos, tractoristas, guardas forestales de Medio Ambiente, Policía Foral, Guardia Civil y vecinos colaboran en las tareas de extinción del incendio.