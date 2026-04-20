Vecinos de Zuasti recaban casi 400 firmas contra un "pelotazo urbanístico" que "eliminará 108.000 m2 de zona verde"

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Vecinos de Zuasti ha recabado 386 firmas de mayores de edad en contra de lo que califican como un "pelotazo urbanístico" en el ámbito de Larrache que, según han señalado, "pretende eliminar 108.000 metros cuadrados de zona verde y multiplicar el beneficio de un promotor particular sin contrapestación alguna para vecinos y Ayuntamiento".

A estas firmas se suman alrededor de 100 firmas adicionales recogidas por la asociación Salvemos Iza-Gulina Bizirik en otras localidades.

"La cifra adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que el censo total de Zuasti, incluyendo menores de edad, asciende a 691 personas, lo que evidencia", a juicio del colectivo, "un éxito irrefutable y un rechazo absolutamente mayoritario al plan". "De hecho, Floria Pistono Favero logró la Alcaldía en 2023 con 393 votos, casi 100 menos que las firmas obtenidas en contra el plan que pretende imponer a los vecinos", ha añadido.

Además, el colectivo ha destacado en una nota que se han superado las firmas recogidas durante el que denominan "pseudoproceso de participación", previo a la aprobación inicial del plan, "en el que ya se registraron 238 apoyos que no fueron tenidos en cuenta por el Ayuntamiento".

El colectivo ha insistido en que el PEAU "supone la transformación de una zona verde de 108.000 metros cuadrados en un ámbito residencial de alta densidad, con la previsión de 241 viviendas, alterando de forma sustancial el modelo urbanístico actual de Zuasti".

Asimismo, han señalado que "esta recalificación implicaría la generación de un beneficio extraordinario para el promotor, al multiplicarse el valor del suelo sin que se contemplen compensaciones proporcionales para la localidad en forma de nuevas zonas verdes, mejoras en accesos o dotaciones".

El colectivo ha afirmado que la operación planteada "recuerda a desarrollos propios de la Marbella de los años 90, por su impacto urbanístico y por el desequilibrio que genera entre el interés privado y el interés general". "Si esto tratara de hacerse en Pamplona o en cualquier otra capital, sería un escándalo que abriría telediarios nacionales", ha destacado.

Desde el colectivo consideran que, a la vista de estos datos, el Ayuntamiento "ya no dispone de argumentos para ignorar la posición mayoritaria de los vecinos" y han reclamado la denegación definitiva del plan.

El Colectivo de Vecinos de Zuasti ha advertido además de que no se detendrá en su oposición al proyecto y que recurrirá "a todas las vías administrativas y jurídicas disponibles para frenar su desarrollo". "En caso de una eventual anulación judicial, podrían derivarse consecuencias económicas para la administración, pero también para los concejales que voten este plan que prioriza de forma obscena el interés particular frente al público", ha manifestado.

Por último, estos vecinos han reiterado su posición de "preservar el modelo actual de Zuasti, mantener una parte sustancial de la zona verde y garantizar que cualquier desarrollo urbanístico revierta en mejoras reales para la localidad, teniendo en cuenta la opinión de quienes residen en ella".