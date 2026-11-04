Cartel de la iniciativa - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de establecimientos de hostelería de Pamplona participan en el certamen gastronómico 'Pelota en mano / Pilota zure esku', que se celebra entre el 6 y el 15 de noviembre.

El concurso lleva la temática pelotazale a las barras de estos establecimientos a través de pintxos con forma de pelota, que se pueden comer con la mano.

La iniciativa, incluida en el proyecto transfronterizo IRUHBI PILOTA, se enmarca en el I Congreso Internacional de Pelota Vasca, que se celebra el 12 de noviembre en el Frontón Labrit, y en "la apuesta de Pamplona por la pelota como atractivo turístico".

Las principales novedades del certamen las ha presentado en rueda de prensa este miércoles el concejal delegado de Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Pamplona, Mikel Armendariz.

El concurso permitirá degustar y premiar pintxos con forma de pelota, redondos, con dos categorías: pintxo clásico y pintxo creativo. La final del concurso se celebrará el miércoles 18 de noviembre.

En la categoría clásica, las elaboraciones deberán estar basadas principalmente en recetarios reconocibles, cocina de producto y técnicas tradicionales, incluidas las reinterpretaciones de especialidades del establecimiento.

En la categoría creativa, las elaboraciones serán principalmente una interpretación creativa o contemporánea de la pelota vasca, mediante técnicas, estructuras, texturas, acabados o recursos conceptuales propios.

REQUISITOS DE LOS PINTXOS

Los requisitos para participar en el certamen especifican que los pintxos se presentarán en formato individual y tendrán forma de pelota: la pieza principal deberá presentar un volumen esférico o aproximadamente esférico, claramente reconocible como una pelota, si bien se admitirán las "irregularidades propias de la elaboración artesanal, siempre que se conserve esa identificación".

La referencia a la pelota deberá estar presente en la elaboración principal; no bastará con incorporar una pequeña esfera decorativa. El pintxo deberá poder cogerse y comerse con la mano, sin necesidad de cubiertos. Podrán utilizarse soportes de presentación, siempre que la pieza pueda retirarse y consumirse en esas condiciones.

El ingrediente principal deberá estar vinculado a la gastronomía vasco-navarra, con prioridad para el producto local, de cercanía y de temporada: su presencia "será reconocible en la composición y en el sabor; no podrá limitarse a una función decorativa". El establecimiento identificará dicho ingrediente y su origen, y aportará información que permita comprobar la procedencia declarada cuando la organización lo solicite.

Se admiten tanto propuestas saladas como dulces. Cada establecimiento elegirá libremente la receta, las técnicas y los ingredientes secundarios. Se admitirán creaciones nuevas, adaptaciones y elaboraciones existentes que cumplan estas bases.

La propuesta debe incorporar una interpretación reconocible de la pelota vasca a través de su forma, construcción, acabado, ingredientes, modalidades deportivas o referencias culturales. El nombre del pintxo, por sí solo, no acreditará esta relación.

La elaboración valorada por el jurado deberá coincidir con la ofrecida al público en ingredientes, tamaño, calidad y presentación, salvo las variaciones menores propias del trabajo artesanal.