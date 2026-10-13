Veintitrés jóvenes amplían su formación internacional gracias a las becas NAEX Talento de Gobierno de Navarra

Cuatro de los jóvenes participantes en el programa de Becas NAEX Talento del PIN: (de izda. A dcha.) Rosa Jiménez, Iñigo Huerga, Alex González, Pablo Sanz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Becas NAEX Talento del departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral continúa impulsando la formación y especialización de jóvenes vinculados a Navarra en el ámbito de los negocios internacionales. En el curso 2026-2027, 23 personas participan en las distintas fases del programa, que combina formación académica, experiencia profesional internacional y contacto directo con empresas navarras internacionalizadas.

El programa, impulsado por el Plan Internacional de Navarra en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, contempla tres etapas, con el fin de contribuir a la formación de profesionales especializados que puedan contribuir en el futuro con su conocimiento a desarrollo de empresas navarras con actividad internacional.

La Fase 1 del programa cuenta este curso con 12 personas beneficiarias, que realizarán entre septiembre de 2026 y junio de 2027 el Máster en International Business de la UPNA. En la fase 2, por su parte, las personas becadas realizan prácticas en Oficinas Económicas y Comerciales (OFECOMES) en destinos internacionales que permiten conocer desde dentro diferentes mercados y realidades económicas y empresariales.

Para Rosa Jiménez, natural de Corella, la posibilidad de combinar formación y experiencia profesional es precisamente uno de los principales valores del programa. Ha elegido Shanghái porque Asia es un continente que le atrae especialmente y considera que la ciudad representa "una oportunidad para crecer tanto personal como profesionalmente". Entre los aprendizajes de sus primeras semanas destaca la necesidad de mantener una actitud abierta y resolutiva y de adaptarse a una realidad muy digitalizada.

También en Asia se encuentra Iñigo Huerga, en la OFECOME de Pekín. Su interés por China responde, entre otros motivos, a la oportunidad de conocer un país que, pese a ser una de las principales economías mundiales, continúa siendo relativamente desconocido para buena parte de Europa. Para él, NAEX Talento destaca por ofrecer un recorrido de tres años que permite conocer "todo el ecosistema de internacionalización", tanto desde la perspectiva institucional como desde la empresa privada, manteniendo además el vínculo con Navarra.

La tercera fase del programa se entrelaza a su vez con otro, Acoge NAEX Talento, que permite a empresas navarras con implantaciones internacionales incorporar durante un año a jóvenes especialistas en negocios internacionales formados en el Máster de la UPNA dentro del programa NAEX Talento. De esta forma, la formación adquirida en las etapas anteriores se pone en práctica directamente en el desarrollo internacional de empresas navarras.

En esta etapa se encuentra Alex González, que continúa su recorrido internacional en Lima, Perú, con Grupo Enhol después de su experiencia anterior en Shanghái. Ha elegido Perú para conocer de cerca la realidad latinoamericana y aplicar lo aprendido en China. "He pasado de tener una visión más académica a tener una perspectiva mucho más práctica e internacional, entendiendo mejor cómo funcionan las empresas y los mercados", explica.

En el caso de Pablo Sanz, su destino es Dallas-Fort Worth, Texas, con Koshkil North America. Después de haber conocido el mercado estadounidense desde una perspectiva institucional durante su etapa en la OFECOME de Washington D.C., ahora lo hace desde dentro de una empresa: "Creo que ahora tengo una visión más práctica y realista de lo que supone internacionalizarse: no se trata solo de identificar oportunidades, sino de entender el mercado, adaptarse a él, crear relaciones y convertir esas oportunidades en proyectos concretos", afirma.