Veloz encierro de Álvaro Núñez en San Fermín con los toros liderando la carrera por delante de los mansos

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los toros de la ganadería Álvaro Núñez han protagonizado este viernes un cuarto encierro de las fiestas de San Fermín con muchísima velocidad y en el que las seis reses han encabezado la carrera por delante de los cabestros. Según las primeras informaciones hay nueve asistencias médicas, ninguna de ellas por asta de toro.

La carrera ha durado dos minutos y 32 segundos debido a que uno de los astados ha quedado rezagado y ha tardado en llegar a los corrales. El encierro ha comenzado puntual a las 8 horas tras los tres cánticos en Santo Domingo. La manada ha salido agrupada de los corrales, precedida por un toro negro que ha tomado la cabeza de la marcha. Ha hecho varios derrotes a los mozos en el lado derecho de la cuesta de Santo Domingo donde otro toro ha tenido un resbalón pero que no le ha complicado continuar la marcha sin crear momentos de peligro.

La manada ha continuado a gran velocidad y ha comenzado a estirarse ya en la plaza del Ayuntamiento donde se han visto varias caídas de los mozos. El primer momento de peligro ha tenido lugar al llegar a Mercaderes. La manada no ha podido evitar chocar contra el vallado al tomar la curva, estampando contra las tablas a tres mozos que se han visto atrapados. En este momento, el pitón de uno de los toros se ha deslizado por la espalda de uno de estos corredores sin que, al parecer, le haya producido heridas.

Enfilando a toda velocidad la Estafeta, la manada se ha partido y ha subido estirada por todo el recorrido, lo que ha permitido a los corredores protagonizar carreras delante de los astados. A lo largo de esta subida se han producido caídas de varios mozos, formando algún montón que la manada ha superado de un salto. En este tramo, un toro ha golpeado con el cuerno debajo del brazo a un mozo sin herirle.

En el tramo de Telefónica se ha producido un montón con mozos que han tropezado en su carrera y que ha provocado la caída de uno de los toros. La manada, partida en dos, ha llegado al callejón, pasando por encima de corredores que se han caído al suelo y alcanzando. Otro pequeño montón se ha formado justo en la entrada a la Plaza de Toros, provocando el tropezón de una de las reses, que ha golpeado con el morro contra el suelo. La manada han ido llegando sin más complicaciones a los chiqueros, menos el sexto toro rezagado que ha llegado acompañado de los cabestros.

Los toros serán lidiados esta tarde en la Plaza de Toros a partir de las 18.30 horas por los diestros Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado.