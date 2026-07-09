Vertiginoso y accidentado encierro de los Victoriano del Río con un herido por asta de toro

Tercer encierro de los Sanfermines de 2026 con toros de la ganadería Victoriano del Río. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los toros de la ganadería Victoriano del Río han protagonizado este jueves un vertiginoso y accidentado tercer encierro de las fiestas de San Fermín, en el que se han producido muchísimas caída y varios mozos han sido golpeados por los astados, superados por la velocidad de la manada. Según las primeras informaciones, hay ocho corredores heridos, uno con una herida por asta en un brazo.

La carrera, que ha durado 2 minutos y 23 segundos, ha comenzado puntual a las 8 horas tras los tres cánticos en Santo Domingo. La manada ha salido agrupada desde los corrales, agrupada y a gran velocidad, en un tramo donde ya se han visto las primeras caídas de los corredores a ambos extremos del recorrido.

La manada se ha ido estirando ya al comienzo de esta carrera, con un toro un poco rezagado por detrás. A mitad de la plaza del Ayuntamientos, dos mozos se han caído al suelo y la manada ha pasado por encima. Y en el acceso por la calle Mercaderes, un toro ha golpeado a un mozo y también le ha pasado por encima.

Justo al tomar la curva de Mercaderes en su acceso a la Estafeta, varios mozos han tropezado entre ellos, formando un montón, pero los Victoriano del Río no han arremetido contra ellos sino que han saltado para continuar con su vertiginosa carrera. La manada se ha estirado, partiéndose en dos, encabezada por dos cabestros y dos toros y seguido un poco por detrás por el resto de la manada.

En esta subida por Estafeta un mozo ha sido golpeado en la espalda por el cuero de uno de los astados, tirándoles al suelo y pasándole por encima. Un poco más arriba del recorrido, la manada ha golpeado a un grupo de corredores que han caído al suelo. Hacia la mitad del recorrido de la Estafeta, un mozo ha quedado atrapado entre cuatro reses. Ha conseguido escapar, momento en que los toros han trastabillado, pero rápidamente han recuperado la compostura y han continuado la marcha.

En el tramo de Telefónica un mozo ha sido golpeado por uno de los toros en la parte derecha del recorrido. En este tramo hacia el callejón de la Plaza de Toros se han vuelto a reproducir las caídas de los mozos, entre ellos justo en el acceso al coso, formándose un pequeño montón. La manada ha continuado sin más complicaciones y ha ido entrando en los corrales sin protagonizar más momentos de peligro.

Los toros serán lidiados esta tarde en la Plaza de Toros a partir de las 18.30 horas por los diestros Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante y David De Miranda.