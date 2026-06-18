Este viernes se inaugura el programa Kultur 2026 con propuestas musicales y escénicas en siete localidades navarras

La compositora e intérprete donostiarra Sara Zozaya actuará en Tafalla. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa Kultur inaugura este viernes su edición de 2026 con un recorrido que le llevará a visitar este mes de junio las localidades de Tafalla, Marcilla, Oroz-Betelu, San Adrián, Lerín y Murillo el Fruto.

La programación de este año propone "un amplio abanico que abarca las artes escénicas, el teatro de calle y conciertos de múltiples vertientes musicales, visibilizando la excelente calidad y la capacidad creativa del sector artístico navarro". Siete localidades darán el pistoletazo de salida a un recorrido estival que "llenará de vida y dinamismo plazas, castillos y espacios patrimoniales singulares de un total de 42 localidades navarras, desde este viernes 19 de junio hasta el próximo 20 de septiembre".

El fin de semana inaugural comenzará este viernes 19 de junio. La Plaza de Navarra de Tafalla acogerá a las 20.00 horas la actuación de Sara Zozaya, joven compositora y multiinstrumentista donostiarra que presentará su proyecto 'Nara', "una propuesta íntima de atmósfera vanguardista combinada con sonidos de raíz tradicional". Esa misma noche, a las 21.00 horas, el grupo Hot Mess desembarcará en el Patio del Castillo de Marcilla con The Hot Mess Show, un directo de versiones de rock clásico y contemporáneo interpretado en inglés, castellano y euskera, liderado por su cantante Joe O'Mártin.

El sábado 20 de junio, el protagonismo musical se trasladará a la Plaza de las Malvas de Fitero a las 21.00 horas, donde Crossover Ensemble presentará su programa 'El legado de Frank Sinatra en la música de Claude Bolling'. Esta formación navarra sumergirá al público en la denominada Third Stream (Tercera Corriente), un género que "tiende puentes estéticos fusionando la riqueza técnica de la música clásica con el lenguaje interpretativo y la improvisación del jazz clásico".

El primer bloque de actividades concluirá el domingo 21 de junio a las 12.00 horas en la plaza de Oroz-Betelu de la mano de Zirika Zirkus. La veterana compañía navarra de teatro de calle pondrá en escena 'Sinfonía Afónica', un espectáculo que entrelaza las disciplinas del circo y la música clásica "con su característico sello de humor apto para el disfrute de toda la familia".

RITMO INDIE, TEATRO-CIRCO Y FUSIÓN PARA CERRAR EL MES DE JUNIO

La actividad de KULTUR continuará la semana siguiente con tres citas adicionales de gran formato. El viernes 26 de junio a las 20.00 horas, la banda de indie-rock tudelana Los Flamingos llegará a la Plaza de los Fueros de San Adrián en el marco de su 'Para siempre Tour'. El cuarteto navarro "desplegará un repertorio de himnos directos sustentados en guitarras rotundas y sintetizadores coloridos", presentando sus últimos lanzamientos de 2026.

El sábado 27 de junio a las 20.00 horas será el turno de Circus Band en la Plaza de la Constitución de Lerín. Su obra 'Proezas sincopadas' reúne sobre las tablas a creadores del circo y de la música en vivo, "ofreciendo un dinámico lenguaje escénico que combina teatro, danza contemporánea, acrobacias y humor en torno a una peculiar orquesta donde el espectáculo jamás se detiene".

Finalmente, el domingo 28 de junio a las 21.00 horas, la compositora, cantante y violoncellista pamplonesa Estela Julia cerrará esta programación de junio en la Plaza Raimundo Lanas de Murillo el Fruto. En formato de trío acústico, presentará los temas de su álbum debut 'Quién Soy', un proyecto "libre y ecléctico" que funde elementos de jazz, pop, hip-hop, flamenco y folklore universal.

Para más información sobre horarios, localizaciones e itinerarios completos todo el programa, se puede consultar el portal oficial de cultura del Gobierno de Navarra.