Las visitas a las obras de restauración de la portada de Santa María de Viana comenzarán el 1 de agosto

Imagen de la portada de Santa María de Viana. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Viana y el Arzobispado de Pamplona y Tudela pondrán en marcha el próximo 1 de agosto un programa de visitas guiadas a las obras de restauración de la portada de la iglesia de Santa María de Viana.

El público podrá encaramarse a un andamio para contemplar de cerca la escultura monumental y conocer de la mano de especialistas en patrimonio cultural los trabajos que se están desarrollando en este destacado monumento renacentista, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

Las visitas tendrán una duración de una hora y se realizarán los viernes por la tarde y sábados en horario de mañana y tarde. En principio se prolongarán hasta el mes de octubre de 2026, coincidiendo el cierre del programa de visitas con la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Los recorridos estarán guiados por personal especialista en patrimonio cultural y se realizarán en grupos de 10 personas como máximo, que deberán ser mayores de 14 años (acompañados hasta los 18), y no tener problemas de movilidad, ya que deberán subir al andamio.

Todas las personas participantes recibirán un equipo de protección individual, puesto que es obligatorio el uso de casco, y deberán llevar calzado cerrado y sin tacón. Al ser una visita a una obra, por motivos de seguridad deberán respetar en todo momento los itinerarios marcados y las observaciones del guía.

Para participar en las visitas es necesario inscribirse previamente en la Oficina de Información y Turismo de Viana, bien presencialmente o a través del teléfono 44 63 02 y online a través de https://es.patronbase.com/_Viana/Productions/2617/Performanc.... Será necesario indicar la fecha de visita, el número de participantes, DNI y un teléfono de contacto.

Estos recorridos permitirán al público conocer de cerca, y de la mano de especialistas en patrimonio cultural, el valor artístico e histórico de la portada de la iglesia de Santa María, los criterios y objetivos de la restauración, y comprobar la evolución de las obras.

Con esta iniciativa se pretende, según han señalado desde el Servicio de Patrimonio Histórico, facilitar el acercamiento de la sociedad a la cultura y a sus diferentes manifestaciones, disfrutando del patrimonio, haciendo partícipe a la ciudadanía de los resultados de la inversión realizada por parte de las instituciones involucradas.

Esta actividad forma parte del programa de difusión asociado a la restauración de la portada de Santa María de Viana, impulsada en el marco del convenio de colaboración firmado en 2024 entre el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, el Ayuntamiento de Viana y el Arzobispado de Pamplona y Tudela para la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de la localidad.

La iglesia de parroquial de Viana, situada en la Rúa de Santa María, se encuentra a la vera del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad. Santa María de Viana fue declarada monumento histórico artístico en 1931, por lo que tiene la condición de Bien de Interés Cultural. Su portada fue diseñada en 1549 y terminada de construir en 1570. Traslada a la península las formas y proporciones del famoso Belvedere de Bramante, siendo una de las portadas más monumentales del Renacimiento, y modelo de otras portadas destacadas como las de San Gregorio Ostiense en Sorlada, Santa María la Redonda en Logroño o Santa María en San Sebastián.

Está concebida como un gran retablo de piedra, combinando elementos arquitectónicos y escultóricos, con una rica iconografía que mezcla temas sacros y profanos. Queda protegida y rematada por un espectacular alero de madera con un gran vuelo. La altura total de la portada, hasta el alero que la protege, alcanza los 17,80 metros.

Los trabajos en la portada no son los primeros que se están acometiendo en Viana en los últimos años. Entre septiembre de 2022 y 2024 se recuperó la torre con fondos Next Generation de la Unión Europea y se enmarcó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La primera fase de las obras de restauración de la portada renacentista de la iglesia de Santa María de Viana (elementos arquitectónicos y cubierta) finalizó en diciembre de 2025. La segunda fase, centrada en la restauración de la escultura monumental, se inició en abril de este año, una vez pasado el mayor riesgo de heladas. En aplicación del convenio de colaboración entre la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana y el Arzobispado de Pamplona y Tudela para desarrollar el Plan de General de Actuación Jacobeo 27 en inmuebles bienes de interés cultural, está siendo financiada por el Arzobispado de Pamplona y Tudela.

Como en la primera fase, tanto el proyecto como la dirección de obras corren al cargo de los servicios técnicos de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura/Institución Príncipe de Viana, y se ha estimado en ocho meses el tiempo necesario para su realización.