Vito Quiles suspende su acto previsto para este jueves en el exterior de la Universidad de Navarra

Vito Quiles, el pasado 23 de octubre en un acto en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO). - Francisco J. Olmo - Europa Press

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El activista Vito Quiles ha anunciado la suspensión del acto que tenía previsto celebrar este jueves por la tarde en el exterior de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra después de que la Policía Nacional le haya advertido de "la amenaza de proetarras", según ha señalado el propio Quiles en un mensaje en la red social X.

"La Jefatura de la Policía Nacional me alerta de que no puede garantizar la seguridad del acto ante la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra. La Policía ha interceptado a esta hora 16 cuchillos y navajas en un registro aleatorio realizado en Pamplona a dos autobuses procedentes de Bilbao", ha asegurado. "En España el auténtico peligro para la libertad, la convivencia y la democracia lo representa la izquierda radical", ha finalizado su publicación.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Navarra han desmentido las afirmaciones de Quiles relativas a la intervención de armas, a la llegada de estos autobuses o a que no se pudiera celebrar el acto.

La Universidad de Navarra había anunciado este jueves la suspensión de su actividad en el campus de Pamplona desde las 15 horas "por motivos de seguridad", después de que Vito Quiles hubiera anunciado que acudiría al exterior de la universidad a impartir una charla que el centro académico no había autorizado.

Según han explicado desde el centro académico, "ante los acontecimientos previstos esta tarde, donde se prevé la afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos, el centro académico ha cancelado las clases y suspendido toda la actividad presencial".