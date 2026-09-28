Vivienda refuerza sus canales de atención a la ciudadanía con un teléfono único, nuevas oficinas y servicios digitales

Imagen de la campaña de comunicación. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra ha reforzado sus servicios de información y atención a la ciudadanía con la puesta en marcha de un nuevo número de atención telefónica y la mejora de los canales presenciales y digitales, con el objetivo de "facilitar las consultas y trámites relacionados con la vivienda y de ofrecer una respuesta más accesible, ágil y cercana".

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha presentado este lunes estas novedades junto con la directora general de Vivienda, Elga Molina.

Alfaro ha reconocido que "para muchas ciudadanas y ciudadanos relacionarse con la administración no siempre es fácil". "No siempre se sabe a dónde acudir o qué canal utilizar para informarse, asesorarse o realizar determinados trámites. Además, en un ámbito tan sensible para la ciudadanía como es el de la vivienda, en Navarra hemos realizado en los últimos tres años una serie de cambios normativos de gran calado que afectan directamente a las personas", ha dicho.

Por ello, ha explicado la consejera que "para mejorar la atención ciudadana en materia de vivienda, se ha puesto en marcha un modelo de ventanilla única que centraliza y coordina todos esos trámites". "Con ella apostamos por un modelo de atención omnicanal más cercano, más accesible y más eficiente centrado en las necesidades de la ciudadanía", ha añadido.

La principal novedad es la unificación de la atención telefónica en un único número, el 848 42 00 42, al que podrá dirigirse la ciudadanía para realizar consultas sobre los trámites gestionados por la Dirección General de Vivienda y por Nasuvinsa. El teléfono estará disponible de lunes a viernes, entre las 8 y las 15 horas, y ofrecerá información en euskera y castellano sobre todas las consultas en materia de vivienda: ayudas al alquiler, compra y rehabilitación protegidas, programa EmanZipa y DAVID, bolsa de alquiler, Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida, cédulas de habitabilidad, visados, promociones, etc.

La Dirección General de Vivienda fortalece también la atención presencial con dos nuevas oficinas de información que acercan los servicios de vivienda a distintas zonas de Navarra, en concreto a Santesteban (calle Mercaderes, 6) y a Tudela (calle Capuchinos, 6, 1º), que ofrecerán atención de 8.30 a 14.30 horas. Estas nuevas sedes se suman a la oficina habitual de vivienda situada en la calle Alhóndiga de Pamplona y a la oficina móvil de atención ciudadana del Gobierno de Navarra que, desde principios de año, ofrece información en materia de vivienda en distintas localidades navarras.

El tercer eje del nuevo modelo es la atención digital. Desde hace unos meses, la web vivienda.navarra.es dispone de un formulario digital avanzado que permite a las personas usuarias seleccionar el tema sobre el que desean realizar una consulta para "dirigirla de manera más ágil al servicio correspondiente". El tiempo máximo de respuesta previsto a través de este canal es de tres días. A esta herramienta se sumó además en junio 'Alaia', un asistente virtual que resuelve consultas sobre el alquiler y facilita el acceso de la ciudadanía a la información disponible.

Se mantiene igualmente el Servicio de mediación y asesoramiento en materia de alquiler, dirigido, entre otras cuestiones, a la intermediación en materia de alquiler y ejecuciones hipotecarias y a la atención de consultas legales vinculadas al arrendamiento de vivienda.

570 ATENCIONES DIARIAS

Los distintos servicios de vivienda atienden en conjunto alrededor de 570 consultas ciudadanas cada día a través de sus diferentes canales. La Dirección General de Vivienda y Nasuvinsa atienden conjuntamente alrededor de 325 consultas telefónicas y presenciales diarias y reciben una media de aproximadamente 225 correos electrónicos al día. A ellas se suman las 183 atenciones realizadas por la oficina móvil y las 2.967 del Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación en materia de alquiler e intermediación hipotecaria, desde la puesta en marcha de ambos servicios en febrero. Estas cifras suponen una media de 1,3 atenciones por día en la oficina móvil y 18,1 en el Servicio de Información, Asesoramiento y Mediación.

Por su parte, el asistente virtual ha registrado 504 conversaciones y 1.051 mensajes, con un tiempo medio de respuesta de 13 segundos; además, ha derivado 26 consultas a personal experto, respondidas en una media de 21 minutos.

CAMPAÑA PARA DAR A CONOCER LOS NUEVOS CANALES

Para facilitar que la ciudadanía conozca las nuevas vías de atención y, especialmente, el nuevo teléfono único, la Dirección General de Vivienda pondrá en marcha una campaña de comunicación en distintos soportes.

Con el lema 'La información sobre vivienda, más cerca de ti / Etxebizitzari burzko informazioa, inoiz baino eskurago', la campaña incluirá cuñas de radio, banners en prensa digital, publicidad en marquesinas, spots en televisión, anuncios en revistas locales y contenidos en redes sociales.