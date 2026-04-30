Volkswagen Navarra prevé "muy altos volúmenes de fabricación" para el año 2027

Archivo - Vista de la puerta principal de la fábrica de Volkswagen Navara - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Volkswagen Navarra ha trasladado al secretariado del comité de empresa (UGT y CCOO) en una reunión este jueves que "las previsiones de producción para el año 2027 son de muy altos volúmenes de fabricación", aunque mantiene "en estos momentos el carácter provisional de los datos, ya que aún queda tiempo hasta la confirmación definitiva, que será en el mes de octubre", según han explicado las dos organizaciones sindicales en una nota.

La reunión ha tenido lugar a petición las secciones sindicales de UGT y CCOO y en ella se ha informado de las posibilidades productivas del año próximo y sus consecuencias.

En el encuentro, se ha trasladado la necesidad de iniciar un proceso de selección, formación y capacitación de personal, ya que, "de confirmarse los altos volúmenes de fabricación, se necesita comenzar el proceso a partir de la próxima semana e ir buscando la herramienta más adecuada", han explicado los sindicatos.

La dirección de la empresa ha trasladado en la reunión que este hecho es "un nuevo reto añadido a los que tenemos actualmente, los lanzamientos de los dos vehículos eléctricos". "Es decir, además de los lanzamientos fechados en el mes de junio (el Skoda Epiq) y en septiembre (el ID Cross), ahora nos toca prepararnos para la posibilidad de altos volúmenes de fabricación para el año 2027", ha señalado.

Los "altos volúmenes de producción" significan que, a partir de la próxima semana, se inicia un proceso de selección, formación y capacitación de personal interno y externo para cubrir las necesidades de especialidades profesionales: electromecánicos, chapistas, guarnecedores, etc.

Desde las secciones sindicales de UGT y CCOO han valorado "muy positivamente" esta noticia, ya que "la señal que se nos traslada es que nuestros productos están teniendo una buena acogida por los futuros clientes, y esto tiene ya un efecto muy importante para la potenciación del empleo actual y futuro".

Las secciones sindicales de UGT y CCOO trabajarán en dos escenarios, según han explicado. El primer escenario es "si las producciones se sitúan hasta 340.000". Ante esta posibilidad, la medida de aplicación, a su juicio, sería "los desplazamientos de pausas mejorados" (5+1), lo cual "traería consigo un volumen de contratación en torno a 500 personas".

El segundo escenario sería con producciones superiores a los 340.000 coches y, en esta posibilidad, la medida de aplicación sería un turno de fin de semana en toda la fábrica, lo cual implicaría la necesidad de en torno a 1.000 trabajadores para la realización de dicha producción.

"Somos conscientes de que este hecho supone una prueba más a superar. También tenemos en cuenta el carácter provisional de esta noticia, pero, independientemente de ello, se inicia ya el trabajo de selección de personal para estar preparados cuando llegue el momento", han indicado.

Ante "estos volúmenes de producción y empleo", ambos sindicatos consideran que "debemos trabajar coordinadamente con el Gobierno de Navarra, la comunidad educativa y formativa (esencialmente escuelas de formación profesional) y los agentes sociales para que este proceso sea sostenible y equilibrado".