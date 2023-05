Vox valora su entrada en el Parlamento de Navarra tras un crecimiento "espectacular"

PAMPLONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox al Parlamento de Navarra, Maite Nosti, ha valorado que su formación ha conseguido por primera vez en las elecciones de este domingo representación en el Legislativo foral, con dos escaños, por lo que ha dicho que su crecimiento ha sido "espectacular".

No obstante, ha afirmado que "no es día de celebraciones, porque no hemos conseguido echar a la izquierda radical de las instituciones". "Vamos a tener otra vez un Gobierno de separatistas y de izquierda radical, pero vamos a seguir luchando por nuestros votantes, vamos a dar la batalla contra la izquierda radical", ha asegurado.

Maite Nosti ha asegurado que Vox pedirá que "se reduzca el gasto político superfluo; que se respete el español, porque es nuestro idioma; que se promocionen la agricultura y la ganadería; que se proteja nuestra industria; que nuestra enseñanza sea libre y sin adoctrinamiento; que podamos tener una sanidad como la que tuvimos en su día, la mejor de España; que no se gaste el dinero en ideologías radicales ni en chiringuitos que solo promocionan el separatismo, queremos seguir siendo navarros". "Defenderé a nuestros votantes hasta el final", ha asegurado.