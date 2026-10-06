La XIII Jornada sobre el Duelo abordará en Pamplona los "duelos escondidos"

Presentación de la XIII Jornada sobre el Duelo, organizda por la Asociación Goizargi y el Hospital San Juan de Dios Pamplona-Tudela. - GOIZARGI

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XIII Jornada sobre el Duelo, organizda por la Asociación Goizargi y el Hospital San Juan de Dios Pamplona-Tudela, centrará este año su mirada en los denominados "duelos escondidos", aquellos que a menudo no encuentran un lugar donde ser vistos.

Con el título 'Duelos escondidos. Cuando el dolor se silencia', la jornada se celebrará el 24 de octubre en el Civican de Pamplona, de 9.30 a 14 horas.

El encuentro abordará tres realidades consideradas especialmente complejas: el duelo por suicidio, el duelo perinatal y el duelo ambiguo, vinculado a situaciones como las demencias o la desaparición de personas. En todos estos casos, la dificultad para compartir la experiencia o la falta de validación social pueden intensificar el sufrimiento de quienes afrontan la pérdida.

La jornada reunirá a profesionales de diferentes disciplinas, personas con experiencia en procesos de duelo y ciudadanía interesada en comprender mejor estas vivencias y aprender herramientas para acompañarlas.

La apertura institucional contará con la participación de Patricia Segura, directora gerente del Hospital San Juan de Dios; Rakel Mateo, directora de Goizargi, y Fernando Domínguez, consejero de Salud del Gobierno de Navarra.

Posteriormente, Rakel Mateo contextualizará el tema de la jornada con el título 'Lo que no se nombra no existe', mientras que la terapeuta sistémica Concha Dobón ofrecerá la conferencia 'Cuando el dolor se silencia'.

La programación incluirá además una mesa de profesionales dedicada a los duelos que "no tienen lugar", con intervenciones especializadas sobre el duelo perinatal, duelo ambiguo y duelo por suicidio, así como un espacio para testimonios en primera persona.

El objetivo de esta decimotercera edición de la jornada es contribuir a que estos procesos de pérdida, "frecuentemente invisibilizados, puedan ser comprendidos y acompañados desde una mirada más humana y consciente, porque reconocer el dolor, ponerle nombre y ofrecer espacios para compartirlo es también una forma de cuidado", según han explicado los organizadores.

El encuentro está dirigido tanto a profesionales de la salud y del ámbito social como a cualquier persona interesada en profundizar en la realidad del duelo y en las diferentes formas de acompañarlo. La jornada será accesible para personas sordas gracias a la colaboración de la Asociación Eunate. La participación es gratuita.