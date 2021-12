Ya se ha canjeado el 61,14% de los 136.464 bonos PamplonUP

PAMPLONA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El miércoles 15 de diciembre finaliza el plazo para gastar los bonos PamplonUP en alguno de los cerca de 800 establecimientos que se han adherido a esta campaña municipal para el fomento de las compras en comercios, hostelería, cultura, servicios y ocio de la ciudad. De los 136.464 bonos que el Ayuntamiento de Pamplona puso a la venta, y que se agotaron en pocos minutos, ya se han canjeado 83.440, es decir, el 61,14% del total.

Los bonos tienen un valor de 20 euros, aunque quienes los han adquirido han pagado 14 euros por cada uno de ellos. Los 6 euros de diferencia se corresponden con la subvención que concede el Ayuntamiento. El Consistorio ya ha recibido, validado y tramitado para el pago un 87,25% de esos bonos gastados, en total 72.804. Los bonos pueden presentarse en los establecimientos tanto de forma física, imprimiéndolos en papel, como en el mismo dispositivo móvil. El único requisito es que el código QR pueda leerse correctamente para poder proceder así a su canjeo. Se pueden invertir hasta 20 bonos en un mismo tique de compra o factura.

Los bonos comprados por cualquier persona y no canjeados hasta el 15 de diciembre quedarán anulados y no se procederá la devolución de su importe no gastado.

Esta campaña de bonos PamplonUP, la segunda del año, busca también incentivar el gasto en establecimientos locales, fomentando las compras de proximidad, para impulsar el desarrollo económico de unos sectores como el comercio, la hostelería, la cultura y los servicios, afectados por la paralización de su actividad durante la pandemia de Covid-19. La campaña cuenta con un presupuesto de 818.784 euros para financiar esa subvención de 6 euros de los 136.464 bonos que se pusieron a la venta.