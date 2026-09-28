Yala Nafarroa se movilizará el 3 de octubre en Pamplona para reclamar "la ruptura total de relaciones con Israel"

Presentación de la manifestación convocada en Pamplona por Yala Nafarroa - YALA NAFARROA

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana Yala Nafarroa ha convocado una manifestación el próximo sábado 3 de octubre, en el marco de la semana de acción internacional impulsada por la Alianza Global por Palestina y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).

Bajo los lemas 'Resistir es vencer' y 'Fin al genocidio y a las relaciones con Israel', la marcha partirá a las 18 horas desde la plaza de los cines Golem en Pamplona.

Desde la organización han criticado que "la brutalidad del régimen sionista continúa aumentando mediante una limpieza étnica sistemática que ya se extiende formalmente al sur del Líbano, replicando escenarios de expulsión y ocupación similares a los de la Nakba de 1948". Asimismo, alertan sobre "la impunidad de las torturas y los ataques constantes a profesionales sanitarios".

Lidón Soriano, representante de Yala Nafarroa, ha alertado sobre "la peligrosidad del rol internacional que juega el Estado israelí". "Israel se ha convertido en el gran referente y aliado de la extrema derecha mundial. Su régimen colonial, sus tecnologías de vigilancia y represión, y su discurso de supremacía étnica están sirviendo de modelo para las fuerzas más reaccionarias del planeta. Sin embargo, también es importante transmitir su vulnerabilidad: el régimen está más aislado que nunca, su sociedad colona está rota por dentro y han perdido definitivamente el apoyo de la opinión pública internacional", ha indicado.

Además de la exigencia del "fin de la impunidad del gobierno israelí y la ruptura de lazos comerciales y diplomáticos con empresas cómplices", la movilización de este sábado pondrá el foco en "la represión interna".

La plataforma exige la derogación de la Ley Mordaza y critica "la persecución judicial a la que se enfrentan varios ciudadanos navarros por sus actos de protesta".

Desde Yala Nafarroa animan a acudir con cometas o símbolos de ellas, "ahora que Israel ha prohibido que los niños y niñas gazatíes la utilicen, so pena de dispararles".

Por su parte, Eduardo Ibero, también portavoz de la plataforma, ha hecho hincapié en "la importancia de la respuesta local". "Nos seguimos movilizando porque la causa palestina es la causa de la humanidad y porque nuestra presión funciona. Cada boicot y cada movilización en nuestras calles aumenta el coste de la complicidad institucional. Exigimos el sobreseimiento inmediato de todas las causas abiertas por acciones de solidaridad en nuestra tierra, como las denuncias interpuestas contra varios de nuestros conciudadanos durante la Vuelta Ciclista en 2025. Defender los derechos humanos no es un delito", ha manifestado.

Yala Nafarroa ha reafirmado su "compromiso" señalando que no pararán "hasta que se detenga este genocidio y sus autores y cómplices sean juzgados y condenados". Para ello, han diseñado un calendario de movilizaciones y actos culturales de cara a las próximas semanas.