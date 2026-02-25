Yesa estrena el acondicionamiento y reforma de la travesía con un coste de 1,3 millones de euros

El consejero Chivite, el alcalde de Yesa, Roberto Martínez, Jesús Mari Rodríguez y María Torres, por las calles de la localidad. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, acompañado del director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, y el alcalde de Yesa, Roberto Martínez, ha participado en la inauguración del acondicionamiento y reforma de la travesía de Yesa, que incluyen una glorieta en la intersección con la NA-5410 y 56 nuevas plazas de aparcamiento.

Las actuaciones llevadas a cabo han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros, de los que 799.671 euros han sido aportados por el Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras (277.010 euros) y la Dirección General de Administración Local y Despoblación (545.191 euros), en el marco del Plan de Inversiones Locales (PIL).

Durante la visita, el consejero Chivite ha remarcado la importancia que los fondos PIL tienen para "la cohesión y la igualdad entre los territorios". Las actuaciones llevadas a cabo, a lo largo y ancho de la Comunidad foral, "dan a los municipios, grandes y pequeños, un marco fiable que les permite diseñar inversiones a medio plazo y, sobre todo, mejorar los servicios públicos y por extensión la calidad de vida de la ciudadanía". La movilización de recursos supone, además, "un revulsivo importante para la economía local".

En la misma línea, el alcalde de Yesa ha agradecido la "implicación y colaboración" del Gobierno de Navarra con el Ayuntamiento para mejorar las infraestructuras del municipio. "Se trata de una intervención -ha señalado- que mejorará la calidad de vida de la ciudadanía de Yesa y nos permitirá ofrecer mejores servicios".

Las actuaciones llevadas a cabo en la travesía de Yesa se han concentrado en los primeros 440 metros de la vía que precisaban una actuación más urgente. Este tramo se corresponde con el casco urbano principal, en cuyas calles se encuentran los puntos neurálgicos de la localidad como son el ayuntamiento, la iglesia, la zona hostelera o la intersección con la carretera NA-5410 que da acceso al castillo de Javier.

Las actuaciones incluyen la disposición de una glorieta cerrada en la intersección con la NA-5410; la separación física y diáfana de espacios entre la zona viaria y el parking; acceso independiente al aparcamiento; inclusión de zonas verdes en los espacios de transición y habilitación de aceras y pasos de peatones. También, en el parking de la zona hotelera se dispondrá de 56 plazas de aparcamiento en la propia travesía y en la carretera que da acceso a la presa del embalse.

Junto a las obras ejecutadas en la travesía, se ha acometido una nueva red de pluviales, sumideros en la calzada y colectores. Se ha renovado, además, la red de saneamiento de aguas fecales y la red de abastecimiento de agua potable. Finalmente, se ha adaptado la red de alumbrado existente y se han colocado los elementos de señalización y mobiliario urbano.

El acondicionamiento y reforma de la travesía prevé una mejora de la seguridad vial, tanto para vehículos como para peatones, en la principal arteria del municipio, según ha informado el Gobierno foral.