Yohana Soldevilla gana el 29º Premio de Pintura al Aire Libre de Tudela.

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Yohana Soldevilla, natural de Viana, ha resultado ganadora del 29º Premio de Pintura al Aire Libre de Tudela, que se celebró este sábado en la capital ribera. El galardón está dotado con 1.400 euros.

El segundo premio, dotado con 950 euros, ha sido para la obra de Iñigo Fernández de Pinedo Eguiluz, procedente de Vitoria, mientras que el tercer premio, de 500 euros, lo ha obtenido Eduardo Alsasua García, también de Vitoria.

La "bolsa de ayuda joven", destinada a pintores de 16 a 30 años y dotada con 200 euros, ha quedado desierta al no haberse presentado ningún trabajo en esta categoría.

En esta nueva edición del premio han participado 12 artistas procedentes de distintas localidades de Navarra, País Vasco, Aragón, La Rioja, Cataluña y Castilla y León.

El jurado ha estado formado por los artistas tudelanos Juan Belzunegui y Carlos López y por la profesora tutora de Historia del Arte en la UNED de Tudela, Mar Aznar.

El acto de entrega de premios se celebró en el salón de actos de la Casa del Almirante con la participación del alcalde, Alejandro Toquero, la concejal de cultura y presidenta de la EPEL Tudela-Cultura, Icíar Les, y los tres miembros del jurado.

En este acto, el jurado valoró los trabajos ganadores. Sobre el primer premio, Mar Aznar resaltó "la potencia casi escultórica de la obra, los empastes y su profundidad". "También destaca el color utilizado de una manera arbitraria, pero muy bien armonizado", señaló.

Sobre el segundo premio, el jurado explicó que fue seleccionado por su diversidad técnica, por lo diferente, por la armonía de colores y por saber transmitir un matiz dulce a través de la obra. Por último, sobre el tercer premio, el jurado destacó la atmósfera cálida conseguida, su calidad técnica y por capacidad de introducir en la monumentalidad de lo representado.

Una vez finalizada la entrega de premios se inauguró en la Casa del Almirante la exposición con los cuadros que han participado en el certamen. La muestra se podrá visitar hasta el 5 de octubre de 2025. Los horarios de visita son de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.15. Los domingos y festivos la exposición estará abierta de 10.30 a 13.30 horas.

Por otra parte, en el Museo Muñoz Sola se podrá visitar hasta el 21 de septiembre una exposición con los trabajos realizados por los niños que este sábado participaron en el taller 'Yo también pinto al aire libre', desarrollado en la plaza Vieja. El horario de visita de esta exposición es de miércoles a sábado de 10.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.