Las zanjas, andamios, vallados, grúas o contenedores de obra en suelo público deben retirarse antes del 30 de junio

Imagen de unos andamios - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la resolución por la que se limitan las obras e instalaciones de elementos en la vía pública ante los próximos Sanfermines en algunas zonas de la ciudad.

Con el objetivo de que las obras que realizan particulares "no afecten al normal desarrollo de las fiestas", se establece que las aperturas de zanjas y las instalaciones en suelo público de andamios, vallados, grúas, contenedores, etc., finalicen o se retiren antes del 30 de junio y no se reanuden o instalen hasta el 15 de julio.

Esta resolución afecta al Casco Antiguo en su totalidad y a determinadas zonas del Primer y Segundo Ensanche. En concreto, a la zona delimitada por la calle Bosquecillo, parque Antoniutti, cuesta de la Reina, plaza Juan XXIII, avenida del Ejército, avenida Conde Oliveto, avenida Baja Navarra y calle Media Luna; a la avenida Carlos III en su totalidad; a la zona conformada por la plaza de la Libertad, parque de Serapio Esparza y parte de la calle Aoiz; a la plaza de la Cruz; a la calle Yanguas y Miranda; y a la plaza de los Fueros.

En lo que respecta a las licencias de apertura de zanjas, además de a esas zonas, afecta a todas las vías de acceso a la ciudad y arterias principales.

Las obras en ejecución en estas zonas deberán contar, en planta baja, con un cierre adecuado a la línea de fachada durante el periodo de tiempo que dura esta prohibición