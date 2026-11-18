PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de personas ocupadas en Navarra aumenta en 7.100 (2,3%) en el tercer trimestre de 2026 y se sitúa en 322.300, mientras que en los últimos doce meses hay 8.300 personas ocupadas más, lo que supone un ascenso del 2,7%, según la Estadística de Población Activa del Instituto de Estadística de Navarra.

En todas las zonas se experimenta un aumento relativo en las personas ocupadas respecto al trimestre anterior. Los mayores aumentos se dan en 'Tierra Estella', un 5,8% (1.000), seguido de 'Tudela', con un 5% (1.900) y 'Noroeste' con un 4,9% (1.300). Respecto al mismo trimestre del año anterior, las zonas con mayores aumentos de la ocupación en términos relativos son 'Noroeste', con un 4% (1.100) y 'Ribera Alta', con un 3,7% (1.000). Las zonas con descensos de población ocupada son 'Tierra Estella', con un -3,6% (-600) y 'Navarra Media Oriental', con un -1,1% (-200).

Tomando como referencia el trimestre anterior, entre los hombres aumenta la ocupación en todas las zonas, registrándose el mayor aumento en la zona 'Tierra Estella', con un 8,5% (800). Entre las mujeres aumenta la ocupación en todas las zonas excepto en 'Navarra Media Oriental', con un -3% (-200), registrándose el mayor incremento en la zona 'Noroeste', con un 5,1% (600), seguido de 'Tudela' con un 3,8% (600).

En relación con el mismo trimestre del año anterior, entre los hombres el mayor aumento relativo en la ocupación se registra en 'Tudela', con un 5,5% (1.200) y el mayor descenso en 'Navarra Media Oriental', con un -2,2% (-200). Para las mujeres el mayor aumento se registra en 'Ribera Alta', un 7,2% (800) y el único descenso en 'Tierra Estella', con un -6,4% (-500).

La tasa de actividad en Navarra sube 1,9 puntos respecto al trimestre anterior y 2 puntos respecto a la del tercer trimestre del año pasado, situándose en el 60,3%. La tasa más alta se registra en la zona 'Pamplona', con un 61,6%, un punto y una décima superior al trimestre anterior; seguida de la zona de 'Tudela', con un 60%. La tasa más baja se registra en la zona 'Tierra Estella', con un 55,9%.

La mayor tasa de actividad para los hombres corresponde a 'Tudela', con un 67,5% y para las mujeres a la zona de 'Pamplona', con un 57,8%. La tasa más baja en hombres corresponde a 'Noroeste', con un 60,9% y para las mujeres a la zona 'Tierra Estella', con un 50,4%.

EL PARO EN LA NAVARRA MEDIA CRECE UN 83,9% EN UN AÑO

El número de personas paradas aumenta en 4.800 respecto al trimestre anterior situándose en 32.500. En los últimos 12 meses hay 7.800 personas paradas más, un 31,7%.

Respecto al trimestre anterior, aumenta la población parada en todas las zonas excepto en 'Ribera Alta' donde desciende un -13,3% (-400) y en 'Tierra Estella' que baja un -8% (-100) respecto al trimestre anterior. El mayor incremento relativo de personas paradas se da en 'Tudela' con un 66,1% (2.300), seguido de 'Navarra Media Oriental', con un 38,6% (300).

Tomando como referencia el mismo trimestre del año anterior, los mayores aumentos del número de personas paradas se registran en las zonas 'Navarra Media Oriental', con un 83,9% (500) y 'Tudela', con un 46,7% (1.800). El único descenso del desempleo se registra en la zona 'Tierra Estella', con un -12,4% (-200).

Respecto al trimestre anterior, entre los hombres, el mayor aumento del desempleo se da en la zona de 'Tudela', con un 54% (900) y el mayor descenso en 'Tierra Estella', con un -51,9% (-500). Entre las mujeres, el mayor aumento relativo se registra en la zona 'Tierra Estella', con un 151,6% (400) y el mayor descenso en 'Ribera Alta', con un -31,2% (-600).

Respecto al mismo trimestre del año anterior, el mayor aumento del desempleo en los hombres se da en la zona 'Ribera Alta', con un 132,5% (800) y el único descenso en 'Noroeste', con un -12,8% (-100). Para las mujeres el mayor aumento se da en 'Navarra Media Oriental', con un 92,5% (400) y el único descenso se da en la zona 'Tierra Estella', con un -19,7% (-200).

La tasa de paro en Navarra se sitúa en el 9,2%, aumentando 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y experimentando un incremento de 1,9 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Las tasas de paro más altas se registran en las zonas 'Tudela', con un 12,4% y 'Pamplona', con un 9,5%. Mientras que las tasas más bajas se registran en 'Noroeste', con un 5,3% y en 'Tierra Estella', con un 6,1%.

Las tasas de paro de hombres más altas corresponden a las zonas de 'Tudela', con un 9,9% y 'Ribera Alta', con un 8,1% y la más baja a 'Noroeste', con un 3,7%; la tasa de paro de mujeres más alta corresponde a la zona 'Tudela', con un 15,5% y la más baja a 'Noroeste', con un 7,1%.