Antonio Casado.- Begoña superstar

MADRID 14 Nov. (OTR/PRESS) -

Tras el apagón del "faro moral" (Rodríguez Zapatero) y al atropello del ministro feroz por un tren desbocado (Oscar Puente), los estrategas de la Moncloa han decidido activar los recursos emocionales de una militancia enferma de indolencia y desmotivación. De ahí la suprema necesidad de movilizarla por tierra, mar y aire.

Begoña Gómez, esposa del todavía presidente del Gobierno, ha entrado en campaña. La maniobra es de clara inspiración peronista. Se le puede volver en contra al PSOE si tenemos en cuenta que los 4.000 asistentes al mitin del jueves pasado en Sevilla, en el que ejerció telonera de su esposo, no son precisamente una muestra fiel de la ciudadanía llamada a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

De hecho, hay millones de votantes ausentes del citado mitin sabedores de que, por ejemplo, usar fondos públicos para negocios privados se llama "malversación" en el Código Penal. Y que la presunción de que Begoña Gonez puede haber cometido ese delito, y el de tráfico de influencias, ha sido apreciada por quienes están institucionalmente habilitados para ejercer esa función que les encomienda el Estado.

Quiero decir que la memoria de los votantes en general no es la de los militantes socialistas conmovidos por el supuesto acoso judicial a una mujer cuyo único delito, según Sánchez, es el de estar enamorada y ser buena esposa, buena madre y, en los ratos libres de esa doble exigencia, buena profesional en el campo del llamado "tercer sector". O sea, entidades sin ánimo de lucro dedicadas a tender puentes entre lo público y lo privado, entre el mercado y el Estado, teniendo ella el pie derecho en lo uno y el izquierdo en lo otro.

De ahí sus problemas con la Justicia, a partir de su empresa "Transforma TSC, S.L", fundada cinco minutos después de que su marido fuera investido como residente del Gobierno en la última legislatura (noviembre 2023). Y de ahí la previa creación (octubre 2020, cuando ya tenía fijada su residencia en el Palacio de su marido estaba en la Moncloa), por ser vos quien sois, de su famosa cátedra de "Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid.

En cualquier caso, la apelación a los vectores emocionales del votante no viene de su condición profesional, sino de su condición femenina. Ojo al dato: la esposa del presidente del Gobierno se presentó en Sevilla como abanderada de un partido (el PSOE, claro) que es "la esperanza del feminismo en el mundo entero".

A juicio del lector dejo la valoración de un mensaje elaborado en el puesto de mando del partido de Tito Berni, José Luis Ábalos, Paco Salazar, Koldo García, etc., todos ellos renombradas figuras del PSOE en los entornos de confianza de Pedro Sánchez. Así que ustedes dirán.