Fernando Jáuregui.- ¿Para qué diablos estudié yo periodismo?

MADRID 14 Nov. (OTR/PRESS) -

Broncano, te lo advierten, no es periodista. Pablo Motos tampoco. El del 'perro andaluz', menos. Y de Jordi Wild ni hablemos. Son, varios de ellos, sedicentes humoristas. O influencers, youtubers, podcasters. No sé dónde se estudia eso, pero aquí el éxito es que una televisión te acoja o que hayas tenido el coraje emprendedor suficiente como para plantarte ante el mundo con un par de micros y una videocámara y soltar literalmente lo que te salga de las narices. Para encandilar a una audiencia joven que está aparentemente harta de lo que le cuentan los medios convencionales. Y de cómo se lo cuentan.

Y es en ese momento cuando los candidatos principales a controlar la nación, que te despreciaban como modesto cronista, acuden presurosos a esos programas, llamémosles 'de humor', para ser entrevistados por esos no periodistas que evidencian grandes lagunas en conocimiento político, pero que tratan de 'tú' al presidente y le preguntan por sus hábitos sexuales, pongamos por caso.

¿Es el secreto del éxito ser más irreverente que los colegas que tratan de arrancar unas palabras del presidente, del líder de la oposición, o del de Esquerra, o de la de Junts, o del de Vox, cuando entran, impasible el ademán, por el pasillo del Congreso sin mirar siquiera a los informadores? Creo que hay que constatar que ha pasado ya una época del periodismo 'clásico' y ha irrumpido otra del no periodismo con cachondeo, con perdón del término. Es lo que gusta, definitivamente.

Llega un momento, cuando ves el derrotero que sigue esta campaña, en el que te preguntas para qué diablos estudiaste tú periodismo, con aquellas asignaturas como geopolítica, economía, un punto de Derecho, idiomas, si ni siquiera llevas los brazos tatuados al completo, ni tocas el bombo, ni tienes hormigas, ni sacas a tu madre a abrazar al señor presidente del Gobierno, que se ríe tanto (y tan forzado) de tus bromas ante la cámara. 'A ver, confiésese conmigo, presidente'. Y va el presidente, sumiso, y se confiesa, 'padre, he pecado', y se ríe de nuevo, todo con tal de no hacer autocrítica ni decirnos las verdades que esperamos.

Y para redondear mi autopregunta, para qué diablos estudié yo periodismo, te dicen -y compruebas en tus clases en la Universidad- que donde de veras se informan los jóvenes que regirán este país y el mundo dentro de diez años es en las redes sociales, en esos programas del bombo y la guitarra, en TikToks que hasta los gobiernos serios quieren cerrar o en el Instagram autocomplaciente. El chascarrillo sustituye a la crónica con datos sustanciosos: ¿a quién le importan los datos sustanciosos, por ejemplo, en una campaña donde no hay apenas programas electorales, aparte del presentado por el PP y al que no le hemos hecho ni puñetero caso?

'Lo que escribís en los periódicos vosotros, que os creéis tan importantes por publicar una columna, no tiene ninguna influencia en comparación con un solo tuit', me dijo ayer un político destacado en estos tiempos que corren. Quizá tenga razón incluso él, que, por cierto, no creo que haya leído ni dos libros en el último año, pero seguro que se traga cada semana al del bombo y al de las hormigas, apasionado por la competencia entre ambos por el 'share'.

Lo que sí es cierto es que los parámetros de la información en la era del algoritmo y de la IA (aunque haya estado controlada por el rijoso de Nvidia) han cambiado por completo y, por si necesitásemos más pruebas, aquí está esta campaña de cómicos y ególatras entrevistadores (con todo respeto lo digo) para demostrarlo.

Hay que cambiar las asignaturas y los enfoques en las Facultades de Comunicación. Nada de primar la independencia, el alejamiento de la fuente y la profundidad informada en la entrevista. Viva el espectáculo, que es algo que, cuando yo estudiaba periodismo, decían los tratadistas norteamericanos que había que evitar. Pero claro, eso era antes de Trump, y los tiempos (y el espectáculo y los tratadistas) han cambiado mucho. 'The show must go on', que se decía en los circos del siglo XIX.