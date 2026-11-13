Luis del Val.- Hazte separatista

MADRID 13 Nov. (OTR/PRESS) -

Si notas que sientes algún arrebato para acabar con la vida de alguien o notas, de vez en cuando, unas ansias irrefrenables de poner España patas arriba y organizar un golpe de Estado, te aconsejo que te prepares concienzudamente para ser un separatista de provecho.

Te pongo el último ejemplo, aunque al terminar el día será el penúltimo, ya que se suceden brillantes casos de manera permanente. Verás: Asier Aceiza participó en el asesinato de un jubilado de 69 años, Juan Priede Pérez, que era concejal del PSOE en la localidad de Orio. Una semana antes, Prieda había acudido al homenaje de otro compañero que también había sido asesinado, y es que eran tiempos en los que ser del PSOE o del PP en el País Vasco significaba automáticamente estar amenazado de muerte por ETA.

Asier Aceiza había participado en atentados con explosivos en hoteles de Alicante y Benidorm que dejaron un rastro de heridos, en una campaña que se denominaba de manera festiva por ETA 'Campaña de verano'. Se trataba de poner bombas que mataran y asesinaran a los turistas que acudían a España para que pillaran miedo y dejaran de venir, lo que era un paso adelante en la liberación y felicidad del pueblo vasco.

La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, le ha concedido el tercer grado, con lo que Asier podrá darse una vuelta por el bar Gure Txoko, en el casco viejo de Orio, y apoyarse en la barra donde un hombre de 69 años, que se había pasado la vida trabajando y luchando por la libertad, recibió tres tiros y, luego, otro de gracia en la cabeza para asegurarse de que jamás volvería a coger en sus brazos a su nieta. La consejera que ha puesto a Asier en la calle también es del PSOE y ha recordado que Asier está arrepentido, pero no ha mencionado a su compañero, que luchó contra la dictadura de Franco, vivía del trabajo de sus manos y no se parecía en nada a estos socialistas-funcionarios que nutren el PSOE de ahora mismo. Comparar a María Jesús San José con Juan Priede sería tan esperpéntico como comparar a Marcelino Camacho -a quien conocí mucho antes de la Transición- con ese líder de UGT que, de vez en cuando, se arropa con un pañuelo palestino.

Por fin viene a pasar las Navidades el prófugo Puigdemont, amnistiado también de meter la mano en la caja, porque la malversación, si eres separatista, se supone que es un robo con buenos fines.

Todavía no existe una Facultad de Ciencias del Separatismo, pero, hasta entonces, si quieres ser un malversador, un asesino o un golpista, ya sabes cuál es el camino menos peligroso.