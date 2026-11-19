MADRID 19 Nov. (OTR/PRESS) -

El trienio sanchista allanó el camino al imparable ascenso de las derechas. Casi puede decirse que Sánchez se hizo el harakiri. Y sigue cavando en sus últimas entrevistas televisadas. Primero con Carlos Franganillo en Telecinco y después con Susanna Griso en Antena 3. Dos profesionales que no le dejaron hacer de su capa un sayo en vísperas del 29-O.

En la primera acabó regañando al entrevistador por no dejarle 'inflar el perro', expresión con la que los periodistas de mi generación describíamos las escapadas por los cerros de Úbeda, tan habituales entre los políticos con mala conciencia.

En la segunda, el choque surgió cuando la entrevistadora apeló, con acierto, a la simetría argumental: ¿insulta más el PP al PSOE o el PSOE al PP? Una vez más, la culpa fue de la mensajera, por recordar que Sánchez y su entorno también insultan, deshumanizan, menosprecian o ridiculizan a Feijóo y a otros dirigentes de su equipo.

Sánchez acusa a la prensa de participar en una conjura para derribarle. No solo. Es que además pretende utilizar a los periodistas de difusores de mensajes tan agresivos como el que deslizó el miércoles ante Griso. La pedrada es muy seria: según Sánchez, los jueces han forzado el derecho penal para facilitar el ascenso del PP al poder.

Es tanto como decir que Feijóo nunca llegaría a La Moncloa sin una legión de magistrados dispuestos a cruzar todas las líneas rojas. Y eso nos remite de nuevo a la mala relación del todavía presidente del Gobierno con la separación de poderes.

Pocos días después de pedir al Poder Judicial una tregua de togas caídas durante la campaña, el Ejecutivo volvió a convertir el Consejo de Ministros en el gran escaparate electoral del PSOE, con la subida del salario mínimo y de las pensiones, y mejoras salariales para los funcionarios.

Con estos antecedentes, amén del superpoblado retablo de la desvergüenza (unas 125 personas del entorno familiar y político de Sánchez empapeladas judicialmente), se explica que ya sea una foto fija el próximo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo con Vox en su pedestal de poder. Por mucho que siga considerándose no un facilitador, sino una víctima de la corrupción asociada a su Gobierno, a su partido y a su familia.

Puro relato. Lo cierto es que el propio sanchismo ha allanado el camino al tándem PP-Vox hacia el poder. Y, por desgracia para los estrategas de La Moncloa, las alertas antifascistas y las fariseas teorías del mal menor ya no funcionan. Los encuestadores lo tienen claro: el voto se desplaza hacia la derecha. De un lado, los sondeos. Del otro, una forma de gobernar centrada en conservar el poder por el poder, donde prima el relato sobre la gestión, confisca los brazos del Estado, practica la opacidad y rehúye asumir responsabilidades.