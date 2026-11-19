MADRID 19 Nov. (OTR/PRESS) -

Los gobiernos de cinco países europeos han acordado escribir conjuntamente un nuevo capítulo de la historia universal de la infamia. Uno de ellos, Alemania, no es la primera vez que hoza en la ciénaga moral de las deportaciones de seres humanos, ni tampoco la primera en que elige África como su desaparecedero: en 1940, como se sabe, quiso deportar a Madagascar a millones de judíos. Hoy quiere deshacerse de los inmigrantes irregulares -no importa su edad, su sexo ni su nacionalidad- enviándolos a Ruanda, donde aún resuena el eco, y lo hará eternamente, del demencial genocidio de la etnia tutsi en 1994, que se cobró más de un millón de muertos.

Si el régimen nazi alemán no llevó a cabo su infame presolución final en Madagascar fue a causa del poderío naval británico, que hubiera imposibilitado el criminal traslado; pero, como la historia universal de la infamia no para de escribirse y lo hace en bucle, fue el propio Reino Unido el que intentó hace unos años deportar a Ruanda -sí, a la misma Ruanda que vuelve a sonar como ominoso trastero- a la humanidad 'sobrante'. Tampoco pudo hacerlo, en este caso por algún vestigio de decencia que hoy parece haber desaparecido; pero Alemania, Países Bajos, Austria, Grecia y Dinamarca, flamantes miembros de la civilizada Unión Europea, han recogido el detritus de aquella sucia idea y lo han reciclado al gusto de estos tiempos.

La Italia de Meloni quiso deshacerse de los inmigrantes sin papeles enviándolos a Albania, donde ya tenía construido un campo de concentración circuido de alambradas donde estabularlos, y Trump contrató a Bukele para llevarse a su megacárcel de El Salvador a cientos de inmigrantes latinos capturados por las bandas del ICE. El fascismo, en sus diversas modalidades, nunca dejó de idear y de ejecutar cuando pudo este plan infame de las deportaciones, con el que ahora cinco países de la garantista Europa ultrajan de nuevo a la humanidad. Albiol ha dicho que el plan le parece 'fantástico', y a su colega ideológico Abascal no digamos. También van de eso -o principalmente- las elecciones del 29-N: del concurso de España o no en este nuevo capítulo de la infamia.