Antonio Casado.- Tic tac, tic tac...

MADRID 29 Jul. (OTR/PRESS) - Nada nuevo en los mensajes de las comparecencias de Sánchez y Feijóo. El que gobierna y el que puede gobernar de un momento a otro, pues el pulso de la legislatura es casi indetectable. De ahí el tono electoralista de ambos. Como si ya estuvieran en campaña, aunque Feijóo ya venda programa de Gobierno y Sánchez no se plantee el adelanto electoral, aportando como prueba su propósito de presentar los PGE de 2026.

Nada de lo verbalizado por el presidente en la Moncloa y el líder de la oposición ante la ejecutiva del PP deroga la generalizada impresión de que este Gobierno está en la cuenta atrás (tic tac, tic tac...). Sin perjuicio de que el PP capitalice esa impresión y de que Sánchez, afectado por un gravísimo problema de credibilidad, insista en su plan de supervivencia hasta 2027 porque "cien millones de personas no pueden estar equivocadas" (se refiere a los turistas que nos visitan).

Por encima de sus respectivos balances del curso político y, sobre todo, de sus apuestas sobre lo que va a ocurrir a corto y medio plazo, estamos viviendo el tránsito del "malmemorismo" inspirador de los socorristas de Sánchez y buena parte de la opinión pública. Los términos tienden a invertirse. Feijóo se ha convertido en el mal menor para librarse de Sánchez. No al revés, como hasta ahora.

Basta echar un vistazo a las encuestas. Anuncian una imbatible mayoría de las fuerzas antagónicas al pacto de investidura sobre el que Sánchez alzó su pedestal hace dos años (izquierdas y plurinacionales). Véanse, además, la espantada de Podemos y las maniobras de ERC y Junts enfocadas ya a un escenario sin Sánchez (izquierda y derecha del nacionalismo catalán suman nada menos que 14 escaños en la ecuación de poder enfocadas a un escenario sin Sánchez).

Y esos son datos que, junto a las derrotas parlamentarias del Gobierno en asuntos capitales, la corrupción de cercanías y la muy deteriorada imagen pública de Pedro Sánchez, no se evaporan con la voluntarista mirada del presidente del Gobierno a la marcha de la economía o la imagen de la marca España en el exterior. Ni con sus alusiones a los logros del "Gobierno de coalición progresista" en materia de vivienda, mercado de la energía, transición ecológica, cohesión territorial, efectos beneficiosos de los fondos europeos "next generation", etc.

Nada que ver con el discurso de Feijóo sobre la marcha de la política nacional. Se ve gobernando mientras ve a Sánchez en fase agonizante por el cerco al que está sometido por "corrupción, mordidas y audios", con escandalosas revelaciones. Y en cuanto a sus eventuales pactos con Vox, mantiene su posición abierta a un escenario de entendimiento con su rival político, pero aliado potencial de cara a la próxima legislatura, aunque nos distraiga hablando de su coalición "con todos los españoles".