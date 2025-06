Antonio Pérez Henares.- Amnistía a la carta, pero sin postre

MADRID 3 Jun. (OTR/PRESS) -

Lo que van a hacer Conde Pumpido y Montalbán, la ponente, apoyados en la mayoría sanchista que conforma el tribunal, lo sabemos todos: Dictaminar que es constitucional algo que supone una flagrante violación del texto y el espíritu de la Constitución. La ley de Amnistía dictada por los separatistas catalanes como "pago" a la investidura de Sánchez será bendecida ahora por un quienes, al igual que la ley, están nombrados a la carta.

Sin embargo, con su sentencia no acabará la batalla pues ya está el asunto llegando por varios cauces a la justicia europea que, al cabo, tendrá que emitir dictamen sobre la cuestión. El TSJUE comunitario dirá la última palabra. Pero antes de ello, y a tenor de lo que ha trascendido de lo que va a aprobarse, hay algunas cosas que hacen barruntar que los "pumpidos" no las tienen todas consigo. La más importante es que no han entrado siquiera en la peliaguda cuestión de si es o no "amnistiable" la malversación. O sea el trincar dinero publico y emplearlo en lo que no se debe.

El Tribunal Supremo, que es Supremo en cuanto a máximo órgano y cúpula del Poder Judicial -el Constitucional no forma parte de él, tiene otros cometidos y atribuciones aunque estos de ahora son muy dados a cruzar esas rayas- determinó que no, que de eso nada. Puigdemont, prófugo, y Junqueras ya juzgado, condenado y en libertad tras el indulto de Sánchez, están afectados por ello y la cosa suena a como que si nos metemos en ello y nos pasamos de frenada la justicia europea puede freirnos.

Lo más seguro, en cualquier caso, es que tenga trampa, que busquen con alguna gatera en el texto algún tipo de argucia jurídica para meter al ex presidente catalán de rondón y que pueda regresar a España sin que lo lleven al juez y este lo mande a la cárcel. Y eso dicen que es algo a lo que Puigdemont teme más que a nada. Ese es el postre que falta en el comistrajo que van a hacernos tragar como manjar maravilloso los mismos que, encabezados por su propio caudillo, anteayer perjuraban que era vomitivo y que eso no había quien se lo comiera.

Falta pues un "detallito", pero sin él la cosa puede complicársele aún más al inquilino de la Moncloa. Que lo tiene cada vez más oscuro y no solo por esto que hasta ya pareciera que ni siquiera es su mayor problema. Cada lunes le cae un chaparrón de basura encima y luego sigue toda la semana. Este además ha venido con encuestas a cada cual peor. Así que tendra que inventarse rápidamente una Tezanos para consolarlo un poco.