Antonio Pérez Henares.- No solo lo sabían, su obsesión era que no lo supiéramos los demás

MADRID 17 Jun. (OTR/PRESS) -

Si no lo sabían es porque se negaban a saberlo, y aún peor, su único objetivo durante todo este tiempo de atrás, desde aquella pantomima de espantada de Sánchez, no ha sido otro que ocultar la verdad e impedir que los demás lo pudiéramos saber. Hace justo un año de aquel sainete del encierro en la Moncloa del que salió con un único plan: amordazar, vituperar, perseguir y pretender convertir en delincuentes y apestados a todos cuantos intentaban dar a conocer la verdad y poner al descubierto la metástasis de corrupción que tiene invadido el organismo sanchista. De los pies a la cabeza.

Periodistas, jueces y Guardia Civil fueron puestos en la diana. Contra ellos se han disparado a discreción y de continuo injurias, descalificaciones e insultos iniciados en la propia presidencia del Gobierno, jaleados por los coros ministeriales y propalados por doquier por las bandadas sincronizadas de papagayos vocingleros bien cebados que se permitían incluso sacar manifiestos morales contra quienes se negaban a seguir la consigna y osaban replicar.

El mantra, la carraca continua, era aquello de fango, mentira y bulo. El discurso se limitaba y concretaba en dogmatizar que todo era obra de la siniestra confabulación de la extrema derecha- lo que no son ellos y sus socios-cómplices, es fascismo del peor- con el poder judicial, los medios de comunicación y los investigadores policiales, con la UCO como primer señalado, para acabar con el maravilloso, impoluto y reluciente gobierno sanchista. Y por si faltaba algo montaron el "Pelotón de las Cloacas" para hacer acopio de mierda para desparramarla por aspersión cuando y contra quien fuera menester.

Y han mantenido e impuesto como doctrina durante meses y meses, y lo hubieran mantenido por años y por siempre si no se hubiera desplomado sobre ello y ellos el demoledor informe en el que los protagonistas, los últimos números dos del PSOE con su propia voz, con sus propios testimonios y su propia "confesión" hacían alarde de la caldera de detritus y corrupción, rebozados con prostitución, que escondía el entramado mafioso puesto en marcha desde el minuto uno del sanchismo, desde aquel 2014 en que, sin parar en mientes hasta pervertir la votación, auparon a su jefe Pedro Sánchez al poder en el partido.

Luego, tras el fallido pucherazo en Ferraz, la banda del Peugeot triunfó y, con la retoma del mando en Ferraz y el asalto al Gobierno, ascendió a los cielos. Desde entonces robando; desde entonces mintiendo, desde entonces imponiendo "su" ley y desde entonces insultándonos y amenazándonos a todos si se nos ocurría rechistar. o resistir.

Solo las peleas por el reparto del botín y las demasías puteriles, vamos a llamar de una vez las cosas por su nombre, del duo prostibular, Abalos-Koldo, desportillaron la red. Y se empezó a saber, y se negó y a toda costa se intentó ocultar. Primero lo de Abalos, destituido primero, luego medio rehabilitado y blindado, luego poco a poco lo demás, hasta que la cadena se rompió por el eslabón mas débil. Que consciente de serlo, se protegió y tras probar la jaula, el pájaro comenzó a cantar. Todos los enjaulados se vuelven canarios, ya lo verán. Y solo cuando las pruebas y las evidencias documentadas por el auto judicial fueron ya imposibles ya no de ocultar sino siquiera de intentar tergiversar y enredar, es cuando han acabado por aceptar el estercolero hediondo que han tenido como suelo durante mas de diez años y que no han intentado colar como rosado y perfumado jardín donde se entronizaba al gran líder sin macula ni baldón.

Que ahora pretendan decirnos que han sido ejemplares en la respuesta y que todo ya está bien, es peor que una burla, es un insulto más. Lo han hecho cuando ya no les que daba más remedio y si creen que, además, con ello apagan las llamas es porque están ya tan abducidos que creen que con no quererlas ver el fuego se apaga sin más. Y no va a ser así. Hay carretas de leña llegando a la hoguera. La fogata no ha hecho sino comenzar a arder y su cuento, aunque no quieran oírlo, también se acabó. Su relato y su mantra lo ha matado la realidad y se vuelve contra ellos mismos como un boomerang. Ahora sabemos todos que el fango, el bulo era su verdadera y refulgente seña de identidad. Y el jefe de la banda ¿que?. Pues haciendo lo que se le da mejor y mintiendo en plan victima desvalida y traicionada, para intentar escapar a su responsabilidad. Era su banda, sus chóferes, sus guardaespaldas, sus colegas, sus apoyos, los "suyos", a los que por fuerzas y ellos a él conocía mejor que a nadie y a los que premió y consintió.

Y supo, claro que supo, y por ello apartó a Ábalos, por un tiempo y luego lo recuperó para tener su silencio bajo control y supo también lo de Cerdán y hace tan solo unos meses, aún avisado, le refrendó. Le había dado había dado aún mas poder y representación que al anterior. Suyo es el pacto con Bildu, suya la entrega de Navarra y la salida de los asesinos etarras de las carceles, suyo el sometimiento a Puigdemont para mantener el colchón de Moncloa, suya es la Amnistía, penúltimo pago de su traición a España y su Constitución. Porque, sépanlo, la amnistía que va a bendecir Pumpìdo y su reata es la Amnistía de Cerdán.

De la foto de la banda ya solo queda él. En su bunker podrá llegar a creer que tiene salida. Pero no. El cerco se hará mayor cada día, el fuego no hará sino crecer y por muchos lados, hasta en su alcoba. Los que aún permanecen a su lado se están empezando a dar cuenta de que no es que vaya a morir matando, sino que a lo que esta dispuesto es a matar a todos, a su propio partido, a la Nación y a lo que sea, con tal de salvarse él. Hasta en el PSOE, hecho a su imagen y semejanza, ya comienzan a caer en la cuenta, que es el PSOE o es él. Los dos juntos no pueden sobrevivir.