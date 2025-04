Antonio Pérez Henares.- En reata hacia el banquillo cuando llegó el apagón

MADRID 30 Abr. (OTR/PRESS) -

La procesión ha comenzado justo al acabar Semana Santa y tras la cual Sanchez desapareció del mapa. Ni el Cervantes, ni el Funeral del Papa, ni la Final de la Copa. Supongo que sabrá más que nosotros y ya se olería lo que se le está viniendo, directamente encima: sus presuntos bulos y fangos convertidos en autos judiciales sustentados en documentos, declaraciones e informes de la policia judicial, la UCO.

El primero ya ha pasado de instrucción a procesamiento. La reata de encausados la encabeza el "hermanísimo" pero tras él van "el asesor" monclovita trasladado al efecto para flanquear a su "hermanito" y quienes propiciaron y permitieron todos los cambalaches con el presidente de la diputación y máximo dirigente socialista en la Región, por delante de una serie de cargos y funcionarios a sus órdenes.

Este era aquel asunto que no era nada, todo minucias y una juez -¡claro! muy mala- a la que una y otra vez se quiso quitar del caso y anularlo todo, pero las instancias judiciales superiores rechazaron tales intentonas y dieron su aprobación a las pesquisas. Ahora ya empieza otra fase, cuyo paso siguiente es el banquillo. Los delitos imputados son prevaricación y tráfico de influencias. Y por supuesto, el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso lo determinará la sentencia cuando toque.

Como habrá de determinarlo en los demás casos que al igual que este "progresan adecuadamente" hacia su resolución judicial. Ahora él que está que arde es el del Fiscal General del Estado, Alvaro García Ortiz. Iniciada la investigación, borró en sus móviles todos los wasap y e-mail y cuando le fueron confiscados y al no hallarse nada, Sánchez estalló jubiloso y exigió que había que pedirle perdón. Sí, perdón por eliminar pruebas. El desbarre se volvió ya contra él, al ser evidentemente un indicio de culpabilidad el intento de hacerlas desaparecer. Pero ahora la cosa ha ido a peor. Las empresas tecnológicas, donde todo queda guardado, han accedido a enviar lo recuperado al Tribunal Supremo y la UCO ya está con ello. Nadie sabe que hay allí. Bueno, uno sí, el propio Fiscal General. ¿Y a Sánchez le ha dicho algo? ¿Está en otra "jornada de reflexión" como cuando el akelarre del año pasado?

Y cuando iba con el artículo por aquí y me quedaba por terminar con la parva que puede venir detrás ¡ZAS!, el apagón y el día al completo sin luz y sin nada que poder hacer excepto escuchar la radio con pilas hasta que a las diez de la noche, casi diez horas después se recuperó. En otras partes de España hubieron de esperar hasta pasadas las dos de la mañana.

Así que no queda otra que concluir con este monumental fiasco, un desastre descomunal, porque por ahí ya se ve que va el tiro. Una gigantesca cagada de Red Eléctrica, se mire como se quiera mirar. Algo de estas dimensiones no ha sucedido jamás. Y alguien habrá de responder por ello. Su presidenta, con un sueldo de más de medio millón y por supuesto del PSOE y ex ministra con ZP, Beatriz Corredor, que no ha dicho ni mú, pero ante todo y sobre todo, Sánchez, que tampoco va a querer asumir responsabilidad alguna en el demoledor fiasco tanto economico, como de imagen mundial y mas aun de la zozobra y angustia de millones de españoles.

Desaparecido durante casi seis largas horas, en un apagón informativo sin precedentes también y sin dignarse a dirigirse a un pais entero en medio de la zozobra y la inquietud, compareció al fin para no decir nada ni dar ninguna explicación. Tampoco lo hizo en una segunda comparecencia ya de noche y cuando ya comenzó a recuperarse algo de normalidad, pero ya para irse presentándose como el "Hacedor de la Luz". Esa es ya la jugada. Y no. Es su gobierno y él como presidente, el responsable de este monumental desastre que ha golpeado y conmocionado a todos, cuyos costes económicos son tremendos y cuyo coste en imagen del pais a escala mundial es terrible también. Tenemos el derecho a saber qué ha pasado, por qué y quiénes debían haberlo previsto y evitado y no lo han hecho. Se van a resistir pero esta vez no se van a poder escabullir. Los enchufes y las decisiones sectarias han dejado muchos dedos chamuscados.

Eso no lo va a poder evitar, como tampoco que los jueces sigan haciendo su trabajo y las reatas de encausados seguir desfilando ante la justicia durante todo lo que nos queda del año y del siguiente también.