Antonio Pérez Henares.- Temblores político-televisivos

MADRID 7 Oct. (OTR/PRESS) -

Los corrimientos de las audiencias televisivas son un termómetro que, en muchos casos, sirve más que una encuesta para ver por dónde van las pulsiones y movimientos políticos. Estas semanas post veraniegas y de apertura de curso están siendo, desde luego, esclarecedoras.

El movimiento telúrico que está larvándose en la izquierda lo canta a voces lo que está sucediendo entre La 1 y la Sexta, entre Ferreras, Woyomig, Evole, Ana Pastor etc., por un lado, y José Pablo, Cintora, Javier Ruiz, la Inchaurrondo y la Sara&Cia, por el otro. La antaño TVE publica, hoy TelePedro, cuyos consejeros, eximios representantes del AGITPROP bolchevique, pagados como nunca pudieran soñar y envidia de los ejecutivos de las multinacionales, se ha lanzado, con la bandera sanchista en ristre, al asalto de las trincheras, no de la "pérfida" derecha sino los fortines de los que enarbolaban la del Rojo mas Vivo para capturar a sus tropas e integrarlas en sus filas. La ofensiva les está dando resultados pero solo en un flanco y en un sentido. Ni a Antena 3 ni a El Hormiguero y aún menos a sus informativos, que casi les doblan, les hacen mella, pero a la cadena "roja" de Atresmedia le están pegando un bocado de miedo.

La sangría está siendo terrible y no parece que sepan como detenerla. En realidad es ahora casi imposible por una razón muy sencilla: es la transposición a la pantalla de lo que el caudillo Pedro ha hecho en el campo político. Él es ahora el jefe de la extrema izquierda, el mentor y ayatola de los kale borroka. Y sus mesnaderos los muecines que vocean desde los minaretes de la mañana las glorias y el nombre del profeta. A su izquierda, ni en el Gobierno, ni en las compañías mercenarias de aliados a sueldo, ni por los varios canales y pantallas ya no queda nadie y excepto para sus mas dilectos amigos, los albaceas de ETA, les pinta la cosa de otro color que del castaño al oscuro e incluso al fundido en negro. Parecido a lo que le pasa a Ferreras y al Wyoming les esta pasando a la Yolanda y al Iglesias. Que les están robando la parroquia.

Los trasvases de las teles izquierdosas son el augurio de lo que puede irse tejiendo para las urnas. Pero aunque ahora anden dando palmas con las orejas de lo que no se dan cuenta es que el oasis es un espejismo. Que en realidad quienes se están desangrando son todos ellos en conjunto y que es pozo tiene cada vez menos agua, mientras que el contrario, aunque con su particular y contraria zozobra, está cada vez mas lleno.