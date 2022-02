Antonio Pérez Henares.- Vetar a las urnas

MADRID, 15 Feb. (OTR/PRESS) -

La izquierda, tanto PSOE como Podemos, se ha pegado un trastazo en votos y escaños a pesar de Tezanos, a quien no le importa aparecer como un idiota demoscópico, pues su trabajo es la manipulación obscena y da por bueno el sistemático ridículo si le mantienen el cargo y le llenan el cazo.

Tudanca, tras perder más 100.000 votos y siete escaños, está de salida y los podemitas y garzonitas se han restado casi un tercio de sus ya muy mermados apoyos y la mitad de su representación. Solo ha quedado el quiosquero que huyó de León y de la quema para mantener el momio. Han pasado a la insignificancia alentados por el desparrame delirante del duo Montero-Belarra, las agresiones de Garzón al campo, jaleadas como maravillosa doctrina por los voceros mediáticos urbanitas y las predicciones del gurú Iglesias a quien cinco escaños le parecían pocos.

La derecha ha ganado pero la victoria ha sido dolorosa para el PP con sus escuálidos dos escaños de aumento y su nula mejora en votos mientras que para Vox ha sido gloría su espectacular subida de apoyos y sus nuevos doce asientos en las cortes, exactamente los mismos, y también la gran mayoría de los sufragios, que ha perdido el definitivamente desahuciado Ciudadanos, para quien cada elección es un paletada de tierra en un ataúd que ya tiene echada la tapa. En conjunto, el bloque ha aumentado su hegemonía en la región y habría que echarle una ojeada, capital a capital y pueblo a pueblo para atisbar el mapa municipal que se pondrá en juego dentro de un año.

Pero la cuestión está ahora por Génova. El triángulo genovita, compuesto por Casado, el valido Teodoro y el lorito Montesinos ha estado a punto de conseguir hacerle perder las elecciones a Mañueco tras destrozarle la campaña a base de baladronadas melifluas y hacer el memo yéndose a visitar ovejas con zapatitos de pitiminí que no sé como a alguno un pastor no le acabó midiendo las costillas con la cayada.

Casado y sus mariachis se han metido tal batacazo y tienen tal rechazo de sus propias gentes y posibles votantes que son la rémora peor que hoy tiene su partido. El impedimento mayor para ganarles a Sánchez no son otros que ellos mismos. Que por cierto en toda su vida no han ganado nada en las urnas. Están por estrenarse en ello. Casado solo puede presumir de haber perdido por menos en su segundo intento y a Egea en Murcia, de ahí le viene el resquemor supongo, le pasó Vox en las generales. Al portavoz lo auparon entre los dos al sitial cuando aún no había terminado siquiera el becariado de tertuliano.

Pues bien. Ahora no quieren ver ni leer los números. Las muy precisas y para ellos escalofriantes cifras. Su balbuceante propuesta ahora es tan estúpida como ignorar lo decidido por las gentes y vetar las urnas. Porque eso y no otra cosa es pretender borrar a los 13 procuradores de Vox y casi negar que existen cuando son quienes determinan.

La razón. Pues que son la extrema derecha, apestan, son fachas y dan miedo. Ese es el argumentario general y que llevamos recibiendo por tierra, mar y aire pero que resulta que si bien se impone en informativos, tertulias y debates bajo control monclovita, obediencia progrecratica y sumisión a lo "correcto", en las gentes no hace ya el menor efecto. Vamos que les importa un bledo y no solo no les repele sino que cada vez lo votan más. En Castilla y León, queda mas que claro con ver los datos, les han votado en masa los que antes lo hicieron a Ciudadanos. ¿Consideramos, como también a los 3,5 millones que lo hicieron en las generales, que se han vuelto fascistas de la noche a la mañana?.

Vox, hay que decirlo con total claridad, y sin entrar en la antipatía o rechazo que personalmente puede provocar, es un partido en la legalidad Constitucional y que se ha ganado su sitio democráticamente a través de los votos que le han otorgado un papel relevante en las instituciones.

Eso no lo puede vetar ni prohibir nadie. Ni es así, además, como puede combatírsele, sino que es como se le engorda. O creen, según le han susurrado a una de sus escribanas, que repetir las elecciones en CyL supondría otra cosa que aumentaran más todavía sus resultados. Casado no puede ser tan idiota aunque le sepa a cuerno quemado a su paladar exquisito. Vox reclama un sitio en el Gobierno de esa Comunidad porque se ha ganado en las urnas el derecho a tenerlo. Así de simple. Por cierto, ¿no hay una consejera, la de Educación, en Murcia que fue elegida en las listas de Vox? ¿Le hizo a aquello ascos Egea o fue el mismo el muñidor del asunto? .

Pero es que además, los promotores de tal doctrinario resultan ser los menos apropiados, y en casos, los verdaderamente execrables. Lo diré a la pata llana. ¿A quién ha matado Vox? Pues entre quienes claman por su exclusión no faltan quienes tienen, y no es metáfora, las manos manchadas de sangre. Terroristas etarras dando lecciones de limpieza democrática y derechos humanos y jaleando como héroes a los peores asesinos de la reciente historia de España. Esos unos. Otros, los separatistas desde los más violentos y radicales, alguno con crímenes también como ese presunto sindicalista que en su día colocó una bomba en el pecho de su víctima y otros especializados en incendios, sabotajes, amenazas y coacciones. Y de postre los socios de Gobierno, la tropa Podemita de extrema izquierda, que se sienta en el Consejo de Ministros y que es la exegeta mayor de toda dictadura y régimen liberticida siempre que sea "de los suyos". ¿Pueden tales organizaciones y personajes exigir vetos "democráticos" sobre alguien?

Lo compra todo el PSOE, claro está, y lo hace suyo, pues lleva ya años encamado con ellos. Es y resulta lógico que lo haga. ¿Pero entra en sana cabeza que todo ello se lo esté comprando la cúpula genovita?. He visto suicidios mejores. Pero me parece que, aunque unos lo pretendan, tras lo sucedido y que mañana puede suceder a otros sea en Andalucia o cuando lleguen las municipales, no van a dejar que los "suiciden". Que lo hagan los tres de la gola si quieren, pero ni Mañueco, ni Juanma, ni el alcalde del pueblo van a dejar que los inmolen a ellos.