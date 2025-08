Carmen Tomás.- 18 de agosto, Día de la Liberación Fiscal

MADRID 3 Ago. (OTR/PRESS) -

Los españoles deberán esperar hasta el 18 de agosto para empezar a trabajar, simbólicamente, para sí mismos. Así lo recoge el informe anual de la Fundación Civismo, que fija esa fecha como el Día de la Liberación Fiscal en 2025. Serán 228 días de trabajo, casi dos meses más desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, dedicados íntegramente a cumplir con las obligaciones fiscales impuestas por las diferentes Administraciones Públicas. Esta "efeméride" económica pretende ilustrar de forma entendible la presión fiscal que soportan los ciudadanos. Según Civismo, más del 54% de las rentas medias de los hogares españoles se destina al pago de impuestos, tasas y cotizaciones a la Seguridad Social, una cifra que sigue en aumento y que, en la práctica, significa que más de la mitad del año se trabaja para el Estado.

Mientras tanto, los ingresos que logra Hacienda siguen batiendo récords. El Estado ha logrado una recaudación histórica en todos los impuestos, especialmente en el IRPF, que ha experimentado un crecimiento del 12,5% en los seis primeros meses del año. Este aumento se atribuye tanto a la inflación como a la ausencia de deflactación de los tramos del impuesto, lo que le supone a muchos contribuyentes pagar más sin haber mejorado su poder adquisitivo real. Desde la Fundación Civismo alertan además sobre la falta de correspondencia entre la carga fiscal y la calidad de los servicios públicos, y denuncian que el sistema actual penaliza a las clases medias y trabajadoras. "Trabajar más de siete meses solo para cumplir con el fisco es insostenible", señalan.

A pesar de las críticas y de la asfixia, se han subido o creado más de 90 impuestos, el Gobierno no ha anunciado por el momento ninguna rebaja fiscal significativa. Por el contrario, la tendencia de los últimos años apunta a una creciente presión impositiva, que contrasta con las promesas de alivio económico y con las declaraciones tanto del presidente como de sus ministros de la buena marcha de la economía general y de los ciudadanos en particular. Es importante que esta fundación nos recuerde el Día de la Liberación Fiscal, para provocar un debate sobre la eficiencia del gasto público y la justicia del sistema tributario. Un debate que, de momento, no parece tener cabida en la agenda política.