Carmen Tomás.- Un abono transporte como bálsamo

MADRID 17 Dic. (OTR/PRESS) -

En 62 minutos y apenas cuatro respuestas a los medios, Pedro Sánchez despachó el curso político, la rendición de cuentas, con un único anuncio concreto: un abono transporte estatal. En serio cree el presidente del Gobierno que, con esta medida, va a conseguir tapar la creciente sensación de hartazgo ciudadano. La corrupción no es un rumor sino un problema que salpica al partido, alcanza el corazón de La Moncloa y se extiende por ministerios y empresas públicas. A ello se suman los casos de acoso sexual conocidos en los últimos meses, gestionados -según denuncian las propias afectadas- con abandono de las víctimas y protección de los presuntos acosadores.

Frente a todo esto, el presidente optó por un monólogo autocomplaciente alejado de la realidad y la negación. Todo es "fango", "bulos" y "campañas personales". Ni una explicación, nada que corregir, nada que asumir. La realidad, lo que vive el país, insiste Sánchez, es que la economía "va como un tiro", y la prueba serían las terrazas y los teatros llenos. Un argumento tan frívolo como ofensivo para quienes no llegan a fin de mes o han renunciado a consumir lo básico. Ni una palabra sobre la pobreza persistente, el paro estructural, el salario más frecuente o la pérdida constante de poder adquisitivo. Silencio también sobre la subida de impuestos y cotizaciones. En materia de vivienda, el principal problema para jóvenes y familias, convertido ya en un lujo inaccesible en muchas ciudades, poco más que repetir anuncios que ya huelen a naftalina y que hasta ahora lejos de resolver el problema está logrando lo contrario.

Resulta lamentable y casi patético que, a estas alturas, el presidente no sea capaz de ofrecer medidas que mejoren de forma tangible la vida de los ciudadanos, ya que piensa "aguantar" hasta 2027. Solo palabras, cuando su credibilidad está bajo mínimos. En fin, otra ocasión perdida para afrontar con responsabilidad la corrupción y el machismo que recorren su partido y su gobierno y para gobernar pensando en algo más que en resistir.