Carmen Tomás.- Un bulo hecho mapa

MADRID 1 Abr. (OTR/PRESS) -

En un ejercicio de manipulación de libro, la izquierda, algunos programas de televisión, mensajes en plataformas digitales, el presidente del Gobierno y medio gabinete, nos quieren hacer creer que en España el precio de la electricidad es más barata que en ningún otros país de la Unión Europea. Todo ha empezado con la publicación de un mapa de Europa que refleja en cada país el precio que supuestamente se paga por la luz, y en el que España sale muy favorecida.

Lo que no dicen es que esos precios corresponden al mercado mayorista y que, por tanto, nada tienen que ver con los precios finales que acabamos pagando los ciudadanos en nuestra factura. Se "olvidan" de que por el camino hay toda una gama de peajes, tasas, cánones, servicios de ajuste, restricciones técnicas, déficit de tarifa e impuestos que encarecen en más de la mitad el precio final.

Quieren hacernos ver que estos precios baratos lo son gracias a las renovables y que, por tanto, la política verde del Gobierno, está consiguiendo que ni la guerra de Irán afecte a nuestro bolsillo vía electricidad. Lo que no cuentan es que ya está demostrado hasta por plataformas de verificación y expertos que nada menos que quince países de la UE pagan la electricidad más barata que España.

COmo se dice ahora, "dato mata relato". Algunos parecen empeñados en montar una guerra entre energías, cuando no tiene nada que ver. La realidad, nos guste o no e ideologías aparte, es que somos dependientes del gas y el petróleo. De hecho, de la energía que consumimos un 25% es renovable y un 69% se importa. Y otro dato importante que muy pocos ponen encima de la mesa y que nos está costando un dineral, en lo que va de año 1.000 millones de euros. Se llama de forma rimbombante "restricciones técnicas". Es el dinero que tenemos que pagar a las renovables, porque por precio no entran en el mix, pero hay que pagarles.

Desde el apagón y después de los audios que hemos escuchado -y parece que no son ni una milésima parte de los que se produjeron ese día y también los anteriores- el mix energético es más variado y en él entran la nuclear, ciclo combinado e hidraúlica para asegurar el suministro. Tener a la población informada debería ser una obligación de todos, más si hablamos de que es el propio Gobierno el que también participa activamente de este bulo. No se dan cuenta, o sí, de que este tipo de mentiras tiene las patas tan cortas, que quedan a la intemperie en cuanto nos llega el recibo.