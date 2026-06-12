Charo Zarzalejos.- Campañas por Prevost

MADRID 12 Jun. (OTR/PRESS) -

Hoy, en Canarias, escucharemos los últimos tañidos de campanas que durante estos días han repicado tanto en Madrid como en Barcelona, anunciando la llegada del Papa Leon XIV a cada lugar en donde celebraba el correspondiente encuentro.

Han sido jornadas intensas, especialmente para los católicos, pero también para buena parte de todos aquellos que se declaran ateos o son indiferentes al hecho religioso, sea cual fuere este. Y hand sido jornadas intensas porque durante unos días hemos tenido oportunidad de descansar de discursos que cada día que pasa generan más indiferencia por su recurrencia, para poder escuchar discursos maravillosamente hilvanados, pronunciados con serenidad, con palabras bonitas y en mi opinión, en ciertas que han invitado de manera constante a la dignidad humana, a la necesidad y grandeza del perdón, al acompañamiento de los que sufren, de los que se sienten solos.

Nada que pueda ofender, nada que nadie pueda rechazar porque no hay nadie que no necesite, al menos en algún momento de su vida,de ese acompañamiento o de esa palabra que lejos de ofender puede sanar.

El Papa ha sido durante estas jornadas el referente moral que se necesitaba, ese referente que se busca en silencio y que, los hechos lo demuestran, no se encuentra en el afán desmesurado por las redes, ni en los supuestos líderes sociales ni, desde luego, políticos . Todos llevamos nuestra mochila con alguna noche de la que hablo ante Rezon, el niño que le conmovió en Barcelona, con errores que no determinan nuestra identidad, como recordó en la cárcel de Brians y quien más quien menos busca ese abrazo que dio a las dos jovenes que hablaron en la vigilia de Barcelona.

Robert Prevost ha dado un Papa sereno, de gesto austero pero cálido al que le hemos visto conmovido ante determinados testimonios. Es además un hombre de nuestro tiempo. Ha viajado por medio mundo, le importa y le preocupa el avance tecnológico que lleva al engaño, a la negación del valor de lo humano sin que eso signifique el desprecio de todos aquellos avances que la técnica ha proporcionado a la humanidad.

Ha sido en este contexto en el que un cambio supera al anterior, en el que el Leon XIV ha recordado lo que la Iglesia viene manteniendo desde hace 2.000 años, pero lo ha recordado con altura intelectual, con delicadeza y sabiendo, como sabemos todos, que el ser humano es, somos un cúmulo de contradicciones. Los católicos también y por eso no acabó de entender tanta historia de sí la derecha no es coherente, que si la izquierda está avalada por el discurso social. En la derecha y en la izquierda y en cada uno de nosotros hay contradicciones, existe la duda y con ello hay que bregar. Cada cual tiene su receta. La del Papa es alzar la mirada, confiar en Jesucristo y cuidar del otro.

Canarias es una tierra que conoce de primera mano la llegada de hombres, mujeres y niños que huyen del horror y del hambre. Para ellos el Papa ha tenido especial recuerdo y para ellos ha reivindicado el trato humano y digno del que cualquier ser humano es acreedor.

El Papa Prevost abandona España y hoy España, como país, puede, podemos, sentirnos orgullosos de una semana en la que hemos demostrado al mundo que cuando se quieren hacer las cosas bien, salen bien. Solo añadir que el efecto balsámico de la visita del Papa es perecedero.