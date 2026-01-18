Carmen Tomás.- La factoría de la Moncloa, a tope

MADRID 17 Ene (OTR/PRESS)

La Moncloa se ha convertido en una auténtica factoría de titulares. Cada semana, el presidente del Gobierno saca de la chistera uno o varios anuncios, pensados más para ocupar minutos en los informativos que para resolver los problemas reales de los españoles. Esta semana le ha tocado el turno a Pedro Sánchez y a su habitual política de escaparate. La reciclada Operación Campamento que promete la construcción de 10.700 viviendas, aunque nadie explica plazos, financiación real ni por qué esta vez sí debería creerse al Gobierno tras años de promesas incumplidas en materia de vivienda. A ello se suma un supuesto incentivo fiscal en el IRPF para los caseros, que paradójicamente no exige bajar sino mantener los alquileres, mientras los precios siguen disparados y expulsando a miles de familias del mercado.

También se anuncia la cesión de tierras rústicas públicas a mujeres y jóvenes, una medida tan vaga como simbólica, y la creación de un nuevo fondo soberano, "España crece", otro nombre rimbombante cuyo contenido efectivo aún está por definir. Todo ello aderezado con el detalle propagandístico de exigir dos plazas para bicicletas en las nuevas viviendas, como si ese fuera el drama principal de quienes no pueden pagar un piso. Mientras tanto, el Gobierno "riega" con miles de millones a las comunidades autónomas en un intento evidente de comprar paz política y titulares amables, aunque en realidad se hace para contentar al independentismo catalán. ¡Qué más se puede pedir!

Sin embargo, la realidad es mucho menos amable y soportable. España lleva toda la legislatura sin Presupuestos Generales del Estado, los fondos europeos siguen sin ejecutarse en su mayor parte y la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de las familias. El paro real es casi un millón de personas superior a las cifras oficiales, la deuda y el déficit público devoran más de 40.000 millones anuales en intereses y los impuestos no dejan de subir pese a cuatro años de récord de recaudación. En definitiva, un Gobierno dedicado a inventar medidas para sobrevivir políticamente, con el único objetivo de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, aunque los problemas reales de los españoles sigan sin respuesta.