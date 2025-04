Carmen Tomás.- La "medicina" de Trump

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La economía mundial está en "shock". Desde que entraron en vigor los primeros aranceles decretados por Trump, las bolsas del planeta, el petróleo, las criptomonedas, el índice del miedo, todo está revuelto y respondiendo al presentimiento de que la economía mundial sufrirá si no una recesión, un decrecimiento que nos hará más pobres a todos. Este martes se producía el típico rebote. La situación ha llegado a tal punto que ya hasta los suyos le piden que pare.

Fieles seguidores como Elon Musk y otros dueños de las grandes tecnológicas estadounidenses andan desesperados por las pérdidas millonarias que acumulan en sus patrimonios. También por los enormes aranceles a países de donde llegan los componentes, por ejemplo, Apple. Muchos se preguntan si es que pensaban que algo igual o parecido a lo que está pasando no iba a suceder. Resulta un tanto increíble. Y lo peor es que seguirá ocurriendo hasta que el presidente norteamericano se deje asesorar por alguien sensato que le haga abandonar.

Es cierto que la deuda de Estados Unidos es millonaria, también los intereses que paga por ella. Lo que no es sensato es emprender una guerra comercial para que los consumidores del mundo, incluidos los norteamericanos, la paguemos. Nadie sale ganando, porque, aunque esa cuenta le salga, el desastre que lleva consigo no creo que merezca la pena, al menos en el corto y medio plazo.

La Unión Europea aboga por la negociación y de hecho ya se ha mostrado dispuesta a aplicar aranceles cero a los productos industriales, aunque al tiempo anuncia un 25% a algunos productos. Veremos la respuesta, pero dudo que sea suficiente. Lo que Trump quiere realmente de Europa, por encima de todo, es que deje a las tecnológicas libertad para los negocios, menos regulación, impuestos y sanciones. ¿Se lo podemos dar, cuando es un arma muy poderosa de la UE? Otros países que están por la negociación son Japón, Corea del Sur y Vietnam desmarcándose así de China que está en la guerra total y con una amenaza severa por parte de Trump de elevar los aranceles hasta el 104% si no retira su contraataque. La partida está en todo lo alto y ahora mismo nadie sabe cómo acabará. De momento, la "medicina" de Trump está siendo más letal que curativa.

En España, el Consejo de Ministros aprueba un plan que básicamente está compuesto por créditos ICO a devolver. Las negociaciones iniciadas por el ministro Cuerpo con el PP no está claro que acaben bien. Los populares no se fían y no es para menos, ya que de momento no incorpora ninguna de sus propuestas.