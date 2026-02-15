Carmen Tomás.- No vale todo

MADRID 14 Feb (OTR/PRESS)

La decisión del Gobierno de regularizar a cientos de miles de inmigrantes -hasta 840.000, según estimaciones de FUNCAS- merece un debate más profundo del que se está produciendo. Nadie cuestiona la necesidad de mano de obra extranjera en una economía que envejece y que prevé caídas en la población activa. De hecho, la llegada de extranjeros explica aproximadamente la mitad del crecimiento económico desde 2022. Pero esa realidad convive con otra y es que realmente en España hay casi 4 millones de parados. La cuestión, por tanto, no es solo cuántos regularizamos, sino en qué condiciones y con qué garantías.

La principal inquietud gira en torno a la laxitud en los requisitos exigidos, especialmente en lo relativo al certificado de antecedentes penales. En un contexto de presión migratoria creciente, rebajar controles esenciales puede transmitir el mensaje equivocado y un claro efecto llamada. La Policía ya ha detectado un aumento de denuncias por robo de pasaportes y la circulación de documentos falsos. Tampoco en Bruselas ha pasado desapercibida la medida. La Comisión Europea ha advertido a España de que un permiso de residencia no puede convertirse en un cheque en blanco. El espacio Schengen implica corresponsabilidad, ya que lo que se decide en Madrid tiene efectos en toda la Unión.

Además, hay datos que no pueden obviarse. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social entre extranjeros alcanza el 43,6%, frente al 19,4% entre españoles. Regularizar sin una integración laboral sólida puede terminar consolidando bolsas de vulnerabilidad en lugar de resolverlas. No basta con otorgar papeles, queremos empleo estable y cotizaciones reales. Precisamente por eso, la regularización debería estar vinculada de forma clara a un contrato de trabajo que incorpore a estas personas con garantías y reforzando los mecanismos de control. El propio Pedro Sánchez hablaba hace poco de una regularización "ordenada". En mi opinión, ese es el núcleo del debate. Regularización, sí. Pero con requisitos rigurosos y coordinación europea.