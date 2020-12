Carmen Tomás.- Nuevo aviso de la UE a España

MADRID, 6 Dic. (OTR/PRESS) -

La Unión Europea llegó en julio a un acuerdo para poner en marcha el Plan de Reconstrucción. Finalmente, los fondos a repartir son 750.000 millones de euros divididos en dos partes prácticamente iguales, una vía subvenciones y otra, préstamos. A España le corresponden 140.000 millones de euros. Sin embargo, desde julio pocas cosas se han movido. Incluso hoy Hungría y Polonia están bloqueando el acuerdo y la UE busca un plan "B" para poder ponerlo en marcha cuanto antes. En teoría, el próximo mes de abril los distintos países deben presentar planes que cumplan los objetivos fijados en el mencionado fondo. Es decir, programas de digitalización, medio ambiente y reformas estructurales de modernización de las economías.

A estas alturas, el Gobierno de España aún no ha diseñado ningún plan o al menos no lo ha comunicado. No sabemos si ha habido reuniones y con quién se estarían elaborando esos programas. Eso sí, ya los PGE para 2021 incorporan una partida de 27.000 millones de euros procedente de ese fondo europeo. Pues bien, la Comisión Europea ha vuelto a dejar muy claro al Ejecutivo español que los fondos están condicionados a reformas estructurales. También ha dejado nítido que los planes serán analizados antes, durante y después para que los fondos no se malgasten o se dirijan a partidas distintas a los objetivos fijados por la UE y a los presentados por cada país.

Sánchez se empeña, un día sí y otro también, en dar por seguro que está todo hecho y que España contará con los 140.000 millones más pronto que tarde. Y no será así. De aprobarse, los primeros fondos no llegarían hasta mediados del año que viene, si es que llegan. La economía española tendrá en 2021 un grave problema de financiación del gasto previsto y no previsto, más teniendo en cuenta que el PIB crecerá, pero no en la cuantía prevista por el Gobierno, por lo que la recaudación tampoco cubrirá expectativas. Un año, como ya han adelantado la OCDE, FMI o Funcas, mucho peor de lo que nos está contando el Gobierno, aunque Sánchez vea señales positivas y grandes bolsas de empleo a cortísimo plazo.