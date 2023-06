Charo Zarzalejos.- 20 años y 20 días

MADRID, 30 Jun. (OTR/PRESS) -

¡¡¡ Qué poco rentables, que estériles son las exageraciones en política!!! Además de ello, son injustas cuando con las mismas se trata de poner en la picota al adversario. Ha habido exageraciones injustas y estériles a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez porque España, tras cuatro años de legislatura no es ni Venezuela ni Cuba. No lo es porque nuestro Presidente no es Maduro y la sociedad española, bajo ningún concepto aceptaría sin rebelarse dejar de ser como somos. No aceptaría que en España se perdieran libertades y derechos y ya hemos visto que el miedo a que esto pudiera ocurrir no da votos.

Sin embargo, hay quienes no aprenden y hemos visto y oído como el Presidente, muchas veces injustamente tratado, no ha tenido el menor reparo en asegurar que en 20 días España ha retrocedido 20 años y todo porque el PP está en tratos con VOX, algunos de los cuales se han plasmado en acuerdos de gobernabilidad.

En estos acuerdos se nota el santo y seña del partido de Abascal en absoluto coincidente con el PP y que no representan, esas señas de VOX, a la mayoría de la sociedad. Tampoco los principios de Podemos han sido, como hemos ido viendo, a la mayoría social y ahí han estado y estarán hasta el último día en el Ejecutivo. Muchas de las pretensiones de Podemos han sido paradas o descafeinadas por el PSOE. Se puede negar de antemano que el PP no vaya a poner freno o descafeinar las propuestas de VOX?.

Ignoro en qué hechos concretos el Presidente basa su tajante y reiterada alerta de retroceso en 20 días 20 años de progreso. Allí donde ha gobernado el PP no he detectado retroceso alguno. No existe constancia de que los homosexuales hayan visto sus derechos diezmados, ni que haya desistido de la lucha contra la violencia machista. Donde está el retroceso?. Bueno sería saberlo para tratar de evitarlo, para denunciarlo y poner pies en pared.

Vender el pánico ante los acuerdos PP-Vox es un error de bulto por mucho que a muchos españoles, entre los que me encuentro, nada hubiéramos deseado más que no se produjeran, que no fueran necesarios para asegurar el legítimo derecho del PP de gobernar allí donde es posible pero como dijera Manuel Fraga hace ya muchos años, "la política hace extraños compañeros de cama". Añadiría que además de extraños, incómodos, muy incómodos pero está incomodidad, que Sánchez debe haber experimentado en muchas ocasiones, forma parte de la política que ahora y siempre ha sido el arte de lo posible.

Creo que lo sensato y sano es afrontar estas elecciones con plena confianza en nuestro sistema electoral, sin temor al futuro porque por mucha polémica que haya, por mucho que VOX saque pecho ante el PP, ni España ni los españoles están por la labor de entrar en el túnel negro de un retroceso en derechos y libertades.

Es pura melancolía pero ojalá llegue el día en el que España el gobierno, sea del PP o del PSOE, no se vean en la necesidad de suscribir pactos con sus extremos y así, desde ese hipotético Gobierno dar seguridad, estabilidad y sensatez a este gran país que es España. Los sueños, sueños son...