Charo Zarzalejos.- El deshilache del Gobierno

MADRID 4 Sep. (OTR/PRESS) -

Hubo que llegar al turno de réplica para ver a un Presidente que se venía arriba después de las intervenciones de los grupos que dejaron al Ejecutivo en la estantería de la soledad aderezada con la desconfianza porque nadie, ni dentro ni fuera del hemiciclo, se cree a estas alturas que el dejar hacer de Marruecos no fuera circunstancia determinante para que se produjera la entrada en Ceuta de más de 70.000 personas en los últimos días de julio.

Durante el pleno se percibió a un Gobierno deshilachado, sin apoyos y con una situación interna merecedora de una tesis doctoral. Bastaba ver a Margarita Robles para concluir que las aguas gubernamentales bajan turbulentas. Con todo, la ministra de Defensa que se ha visto reivindicada por los informes que vamos conociendo, no romperá baraja alguna. Un Gobierno deshilachado, gastado, sin autoridad ni credibilidad ante la inmensa mayoría de la opinión pública. Un Gobierno, en fin, que a estas alturas solo puede aspirar a seguir estando, que no es poco, pero algo bien distinto a conectar con la realidad, a mostrar empatía, a recuperar el crédito perdido. Lo primero ya no tiene arreglo y para lo segundo, recuperar el crédito perdido, ya no hay tiempo por mucho que se estire la legislatura.

La peonza en baile continúa siendo Marruecos. Pedro Sánchez quiere pruebas para poder acusar de algo al vecino marroquí. Pruebas?. Alguien cree que Mohamed o alguno de sus ministros va a presentar en Moncloa prueba contundente?. No hacen falta pruebas para poder afirmar que si entraron los miles de personas que entraron en Ceuta fue, no se si con la connivencia (hay que ser prudentes) pero si con la pasividad obvia de un régimen que ni siquiera es capaz de aceptar a sus muertos.

Pero lo dicho. El Presidente se vino arriba para responder a Nuñez Feijoo que eso sí que le anima. Y fue en esa réplica en la que le salió algún gesto una pizca chabacana tan propio de él cuando se refiere al jefe de la Oposición. LLego a preguntarse si Feijoo hubiera dado la orden de matar a los inmigrantes?. Plantear la duda es más que ofensivo. Bien sabe el Presidente que el líder de la Oposición no tiene rasgos de asesino.

"Ser jefe de la Oposición exige proponer soluciones" dijo el Presidente. Y tiene razón, tanta que un mes después ha puesto en marcha medidas propuestas en los primeros días de Julio tanto por el señor Vivas como por el propio Feijoo. Al líder de la Oposición se le puede y se debe criticar. Se puede y se debe confrontar con el. Se le puede fiscalizar y buscar sus contradicciones. Claro que se puede.

No podría, no debería el Presidente del Gobierno haberse puesto en contacto con él, líder del partido más votado de España para, por lo menos, informar someramente de lo que el propio Sánchez tachó de ataque a la integridad territorial de España?. No forma parte este gesto de su responsabilidad institucional?. Mejor le hubiera ido a él y a todos si por un breve tiempo se hubiera producido ese contacto, aún cuando no se hubiera llegado a acuerdo alguno.

No hay que engañarse. El Presidente está cómodo en la confrontación pero no parece ser consciente de que a base de alimentar el muro se está dejando jirones en el mismo y ahora, y lo digo con pesar, nos encontramos con un Gobierno deshilachado, en soledad y recorriendo un laberinto de muy difícil salida. Tan difícil que no se si la tiene.